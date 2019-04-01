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Юний фотограф перевертає уявлення про подорожі: яскраві фото

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Найкрасивіші пейзажі Угорщини з висоти - фото 1
Найкрасивіші пейзажі Угорщини з висоти

Талановитий фотограф ділиться знімками найкрасивіших пейзажів з незвичайних ракурсів. Це варто побачити на власні очі!

Знайомтесь, Мартон Могуросу (Marton Mogyorosy) – фотограф та оператор дрона, якому всього 18 років. Однак це не заважає юному угорцю удосконалювати свої уміння та показувати найцікавіші пейзажі з висоти пташиного польоту та несподіваних ракурсів.

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Хлопець мешкає у Будапешті і у вільний час намагається зафіксувати на камеру симетрію та геометрію міста і природи. Зараз за Мартоном стежать понад 12 тисяч користувачів Instagram, і це не дивно, адже кожне фото приковує погляд.

Юний фотограф перевертає уявлення про подорожі: яскраві фото - фото 318136

Юний фотограф перевертає уявлення про подорожі: яскраві фото - фото 318137

Юний фотограф перевертає уявлення про подорожі: яскраві фото - фото 318138

Юний фотограф перевертає уявлення про подорожі: яскраві фото - фото 318139

Юний фотограф перевертає уявлення про подорожі: яскраві фото - фото 318140

Юний фотограф перевертає уявлення про подорожі: яскраві фото - фото 318141

Юний фотограф перевертає уявлення про подорожі: яскраві фото - фото 318142

Юний фотограф перевертає уявлення про подорожі: яскраві фото - фото 318144

Юний фотограф перевертає уявлення про подорожі: яскраві фото - фото 318143

Юний фотограф перевертає уявлення про подорожі: яскраві фото - фото 318145

Юний фотограф перевертає уявлення про подорожі: яскраві фото - фото 318146

Юний фотограф перевертає уявлення про подорожі: яскраві фото - фото 318147

Юний фотограф перевертає уявлення про подорожі: яскраві фото - фото 318148

Юний фотограф перевертає уявлення про подорожі: яскраві фото - фото 318149

Юний фотограф перевертає уявлення про подорожі: яскраві фото - фото 318150

Юний фотограф перевертає уявлення про подорожі: яскраві фото - фото 318151

Юний фотограф перевертає уявлення про подорожі: яскраві фото - фото 318152

Юний фотограф перевертає уявлення про подорожі: яскраві фото - фото 318153

Юний фотограф перевертає уявлення про подорожі: яскраві фото - фото 318154

Юний фотограф перевертає уявлення про подорожі: яскраві фото - фото 318155

Юний фотограф перевертає уявлення про подорожі: яскраві фото - фото 318156

Юний фотограф перевертає уявлення про подорожі: яскраві фото - фото 318157

Джерело всіх фото: instagram.com/mogyimarci/

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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