Юний фотограф перевертає уявлення про подорожі: яскраві фото

Талановитий фотограф ділиться знімками найкрасивіших пейзажів з незвичайних ракурсів. Це варто побачити на власні очі!

Знайомтесь, Мартон Могуросу (Marton Mogyorosy) – фотограф та оператор дрона, якому всього 18 років. Однак це не заважає юному угорцю удосконалювати свої уміння та показувати найцікавіші пейзажі з висоти пташиного польоту та несподіваних ракурсів.

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Хлопець мешкає у Будапешті і у вільний час намагається зафіксувати на камеру симетрію та геометрію міста і природи. Зараз за Мартоном стежать понад 12 тисяч користувачів Instagram, і це не дивно, адже кожне фото приковує погляд.

Джерело всіх фото: instagram.com/mogyimarci/

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