У Нью-Йорку відкрили унікальну будівлю: ідеально для Instagram

Будівництвом головного оглядового майданчика району Хадсон-Ярдс займалися архітектори компанії Heatherwick Studio. Натхненням для створення Vessel послужили знамениті індійські колодязі Раджастана.

AD Magazine вже назвав цей проект "найбільшим громадським простором на Манхеттені з моменту розробки Центрального парку".

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Vessel – це 80 оглядових майданчиків, 154 сходових прольотів і 2,5 тисячі сходинок. Діаметр конструкції біля основи складе 15 метрів, поступово розширюючись до 46 метрів у верхній частині.

Вже зараз очевидно, що майданчик стане одним з найцікавіших і відвідуваних місць у Нью-Йорку 2019 року.

До речі, знаменитий парк "Хай-Лайн" розташований поруч, а це означає, можна відвідати відразу дві найважливіші архітектурні міські точки за одну неквапливу прогулянку.

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