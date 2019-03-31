Хижа в лісі стала найпопулярнішим помешканням на Airbnb

Дерев'яний будиночок, схожий на гриб, у лісі в містечку Аптос, штат Каліфорнія, виявився найпопулярнішим у світі житлом на сервісі Airbnb. Оренда будиночка повністю заброньована до жовтня.

Під купольним дахом будівлі вміщується три спальних місця. Саме геодезичний купол користується великою популярністю у гостей, ну і віддалене відокремлене розташування будиночка серед дерев підсилює відчуття приватності місця. Ідеальний варіант для втечі від міської метушні.

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Власники диво-хатинки Кітті і Майкл почали здавати свою власність в оренду у липні 2009 року, і відтоді потік туристів не вичерпується. Будинок розташований всього за 10 хвилин ходьби від місцевого піщаного пляжу. Також у безпосередній близькості розташований національний парк The Forest of Nisene Marks State Park. Тут же у саду навколо хатини водиться безліч колібрі, яких Кітті і Майкл щоліта спеціально підгодовують цукровим сиропом.

Усередині будинок декорований дерев'яними елементами, обставлений зручними меблями та необхідною технікою: кавоваркою, машиною для попкорну, невеликим холодильником і навіть грилем для барбекю. Вартість оренди будиночка – $ 130 на добу.

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