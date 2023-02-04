Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2023

Ось як виглядатиме сцена Євробачення 2023 у Ліверпулі

  • 31
Ось як виглядатиме сцена Євробачення 2023 у Ліверпулі - фото 1

Світова довгоочікувана подія пройде на критій арені M&S Bank Arena, яка може вмістити кілька десятків тисяч людей.

Дивовижну сцену показала BBC, що транслюватиме 67-пісенний конкурс Євробачення у Ліверпулі, про це пише Eurovision.

Читайте також: Чеський гурт "Vesna" присвятив Україні пісню-претендент на Євробачення – антивоєнний кліп

Відомо, що на сцені площею понад 450 квадратних метрів розміщено 220 квадратних метрів відеоекранів, які незалежно рухаються та обертаються, а також понад 700 відеоплиток, інтегрованих у підлогу, і понад 1500 метрів світлодіодних ліхтарів.

Оформленням сцени займався художник-постановник Хуліо Хімеде, який хотів втілити схожість між Україною та Великою Британією.

Я зосередився на культурних аспектах і подібності між Україною, Великою Британією і, зокрема, Ліверпулем. Від музики, танцю та мистецтва до архітектури та поезії", – каже Хуліо Хімед.

Показали сцену Євробачення-2023 у Ліверпулі - фото 519301
Показали сцену Євробачення-2023 у Ліверпулі / Eurovision.tv

Також художник-постановник, який має багаторічний досвід роботи на великих подіях, таких як церемонії GRAMMY та MTV в Європі, додав, що вважає своїм обов'язком як дизайнера "підвищити продуктивність за допомогою переконливого візуального ландшафту, одночасно захоплюючи серце і душу пісенного конкурсу Євробачення".

Це цікаво: У Ліверпулі представили гасло та логотип Євробачення 2023

пропозиції партнерів
Новини