Ось як виглядатиме сцена Євробачення 2023 у Ліверпулі

Світова довгоочікувана подія пройде на критій арені M&S Bank Arena, яка може вмістити кілька десятків тисяч людей.

Дивовижну сцену показала BBC, що транслюватиме 67-пісенний конкурс Євробачення у Ліверпулі, про це пише Eurovision.

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Відомо, що на сцені площею понад 450 квадратних метрів розміщено 220 квадратних метрів відеоекранів, які незалежно рухаються та обертаються, а також понад 700 відеоплиток, інтегрованих у підлогу, і понад 1500 метрів світлодіодних ліхтарів.

Оформленням сцени займався художник-постановник Хуліо Хімеде, який хотів втілити схожість між Україною та Великою Британією.

Я зосередився на культурних аспектах і подібності між Україною, Великою Британією і, зокрема, Ліверпулем. Від музики, танцю та мистецтва до архітектури та поезії", – каже Хуліо Хімед.

Показали сцену Євробачення-2023 у Ліверпулі / Eurovision.tv

Також художник-постановник, який має багаторічний досвід роботи на великих подіях, таких як церемонії GRAMMY та MTV в Європі, додав, що вважає своїм обов'язком як дизайнера "підвищити продуктивність за допомогою переконливого візуального ландшафту, одночасно захоплюючи серце і душу пісенного конкурсу Євробачення".

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