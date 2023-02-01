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Українська каратистка вчетверте здобула звання Grand Winner

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Українська каратистка вчетверте здобула звання Grand Winner - фото 1

Анжеліка Терлюга стала найкращою каратисткою світу за підсумками року у своїй ваговій категорії.

Про це повідомила пресслужба організації WKF.

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Українка, олімпійська віцечемпіонка Токіо, Анжеліка Терлюга є єдиною учасницею, яка поспіль виборює гранд-нагороди.

Олімпійка продовжує лідирувати у своїй категорії – 55 кг ще один рік, а також зберігає визнання, яке здобула у 2017, 2019 і 2020-2021 роках. У марокканському Рабаті й португальському Матозінюші українка вигравала "золото", в азербайджанському Баку та еміратській Фуджайрі – "срібло".

У 2022 році, окрім перемог на етапах Прем'єр-ліги, Терлюга вигравала "золото" чемпіонату Європи та Всесвітніх ігор у своїй категорії.

Українська каратистка вчетверте здобула звання Grand Winner - фото 519182
Українська каратистка вчетверте здобула звання Grand Winner / WKF

Анжеліка Терлюга – заслужений майстер спорту України (2019). Змагається у ваговій категорії до 55 кг.
Народилась 1992 року в Одесі.
Почала займатися карате у сім років. Перший тренер – Владислав Єршов.
З 2006 року тренується у Дениса Морозова.
Закінчила Одеський національний політехнічний університет за фахом "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності".

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