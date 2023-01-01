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Новий рік 2023

Юні репери висміяли манію "понтів" у музичній прем'єрі "На тренлі"

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Юні репери висміяли манію "понтів" у музичній прем'єрі "На тренлі" - фото 1

Ліл Чіпсик та "LYO HAN" посміялись над відомими зірками, які хизуються на публіку. Основна мета роботи – дорікнути деяким артистам, які на публіку хваляться "тачками", жінками та грошима.

Популярний та юний репер Ліл Чіпсик та його колега LYO HAN презентували пісню "На тренлі", у якій висміяли "понти". Слова до пісні та музику підлітки написали самостійно.

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Феномен юних тіктокерів (10-12 років) полягає у тому, що їм вдалось залучити чималу аудиторію: бабусі та жінки старшого віку, які слідкують за ними у соцмережах, пишуть їм листи та коментарі. Кліп до пісні допоміг створити та змонтувати друг-блогер Андрій Немодрук. У кліпі присутні бабусі в українських хустках і вишиванках, у їхніх руках дитячі пістолети. Це сатира та висміювання кумирів мільйонів.

Слухати пісню ЛЁ ХАН feat. лiл чiпсiк – НА ТРЕНЛI:

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