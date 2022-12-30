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"Команда А" презентувала новий трек "Мо$к@ляку На Гілляку"

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"Команда А" презентувала новий трек "Мо$к@ляку На Гілляку" - фото 1

Група знаних українських виконавців у складі Андріани, гурту "Авіатор", Андрія Князя та Заліска зібралися разом, аби у спільній пісні вказати точні координати, де врешті-решт опиняться всі наші вороги. Композиція отримала назву "Мо$к@ляку На Гілляку".

Своє творче об’єднання артисти нарекли "Команда А". Кажуть, що ця робота – результат їхньої багатомісячної спільної концертної діяльності.

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Ще на початку повномасштабного вторгнення ми з друзями-музикантами об'єдналися задля того, щоб на культурному фронті боротися з ворогом, допомагаючи нашим ЗСУ. На цей час ми дали вже 75 благодійних концертів, на яких зібрали понад шість мільйонів гривень, що пішли на потреби наших героїв. Тому написана нами спільна пісня – це вже наслідок нашої багатомісячної волонтерської роботи", – розповідає одна з учасниць "Команди А" Андріана.

За словами музикантів, піснею "Мо$к@ляку На Гілляку" вони хотіли сказати, що будь-який ворог, котрий прийде на нашу землю, обов'язково буде битий і неодмінно вирушить вслід за російським кораблем.

Або на гілляку, як варіант. Тому що у нас є найкращі у світі Збройні сили й українці – то незламний народ. Ми спеціально вибрали таку пісню, щоб вона була смішна, стьобна і весела, бо сумних пісень і нами та іншими артистами написано вже достатньо. Ми хочемо, щоб під нашу пісню люди танцювали й сміялися. Вона має стати справжнім позитивним саундтреком до нашої перемоги. І наші вороги мають знати кут їхнього кінцевого призначення", – пояснює Андріана.

Слухати пісню Андріана feat. Команда А (Андрій Князь, AVIATOR, Заліско) – Мо$к@ляку На Гілляку:

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