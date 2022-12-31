Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2023

Напередодні Нового року Оля Полякова презентувала музичний хіт "Чарівні Очі"

  • 94
Напередодні Нового року Оля Полякова презентувала музичний хіт "Чарівні Очі" - фото 1

Оля Полякова презентувала новорічний хіт "Чарівні Очі", а самою прем'єрою пісні співачка поділилася на своєму YouTube-каналі. Слухайте музичну новинку від артистки!

Оля Полякова зробила своїм прихильникам подарунок і нарешті запрем'єрила трек "Чарівні Очі".

І ще: KOZAK SYSTEM випустили запальну пісню "Різдво і Маланка" – кліп

Уважні фоловери співачки в коментарях помітили схожість україномовного синглу з піснею, яку Полякова виконала на новорічні свята минулого року. Адже першою версією релізу була пісня "Длинные ноги", прем'єра якої мала відбутися ще 8 березня разом з кліпом.

Але з часом трек зазнав концептуальних змін і з легкої подачі Полякової "Длинные Ноги" перетворилися на "Чарівні Очі". Фоловери артистки відзначили, що версія українською мовою звучить набагато краще та глибше.

3 січня в рамках святкового концерту "Новий рік з Анрі" на IMEDI TV Оля Полякова презентує "Чарівні очі" в дуеті з грузинською зіркою Анрі Джохадзе.

Слухати пісню Оля Полякова – Чарівні Очі:

До теми: "Команда А" презентувала новий трек "Мо$к@ляку На Гілляку"

пропозиції партнерів
Новини