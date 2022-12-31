Напередодні Нового року Оля Полякова презентувала музичний хіт "Чарівні Очі"

Оля Полякова презентувала новорічний хіт "Чарівні Очі", а самою прем'єрою пісні співачка поділилася на своєму YouTube-каналі. Слухайте музичну новинку від артистки!

Оля Полякова зробила своїм прихильникам подарунок і нарешті запрем'єрила трек "Чарівні Очі".

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Уважні фоловери співачки в коментарях помітили схожість україномовного синглу з піснею, яку Полякова виконала на новорічні свята минулого року. Адже першою версією релізу була пісня "Длинные ноги", прем'єра якої мала відбутися ще 8 березня разом з кліпом.

Але з часом трек зазнав концептуальних змін і з легкої подачі Полякової "Длинные Ноги" перетворилися на "Чарівні Очі". Фоловери артистки відзначили, що версія українською мовою звучить набагато краще та глибше.

3 січня в рамках святкового концерту "Новий рік з Анрі" на IMEDI TV Оля Полякова презентує "Чарівні очі" в дуеті з грузинською зіркою Анрі Джохадзе.

Слухати пісню Оля Полякова – Чарівні Очі:

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