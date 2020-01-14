Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020

Юна візажистка з Данії прославилась через брови

  • 54
Дівчина змінила тренд на брови - фото 1
Дівчина змінила тренд на брови / instagram.com/_sarahmarieclark_

Мода надто стрімко змінюється, тому доволі складно опинитись у тренді. Але молодій візажистці з Данії вдалось виділитись серед інших дівчат завдяки своїм бровам.

Знайомтесь, Сара Марі Кларк – 18-річна візажистка з Данії, яка стала зіркою соцмережі Instagram. А все тому, що вона вигадала спосіб виділитись на фоні красивих дівчат своїми бровами, точніше, бровою.

І ще: Що носить найстильніший чоловік десятиліття: 15 модних образів Роджера Федерера

Ще навесні доволі вродлива Сара вирішила припинити вищипувати брови, оскільки побачила, що деякі популярні візажисти умисно малюють одну широку брову на моделях. І менш як за рік дівчині вдалось не лише відростити брову, а й стали доволі популярною в мережі і серед фотографів.

"Я почала відрощувати власну моноброву, але мені знадобився час, щоб звикнути до цього. Тоді я побачила, що все більше дівчат в мережі робити те саме, і стала більш впевненою у собі", – поділилась Сара.

Юна візажистка з Данії прославилась через брови - фото 379588

Юна візажистка з Данії прославилась через брови - фото 379589

Юна візажистка з Данії прославилась через брови - фото 379591

Юна візажистка з Данії прославилась через брови - фото 379590

Юна візажистка з Данії прославилась через брови - фото 379592

Юна візажистка з Данії прославилась через брови - фото 379593

Юна візажистка з Данії прославилась через брови - фото 379594

Юна візажистка з Данії прославилась через брови - фото 379595

Юна візажистка з Данії прославилась через брови - фото 379596

Юна візажистка з Данії прославилась через брови - фото 379597

Юна візажистка з Данії прославилась через брови - фото 379598

Джерело всіх фото: instagram.com/_sarahmarieclark_

Читайте також: Що таке гетсбінг і чому він такий популярний в мережі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гнучкий ноутбук й авто від Sony: найкрутіші гаджети, представлені на CES 2020
  • Вчора, 12:14
  • 559
ТЕСТ: Наскільки добре ти знаєш популярні українські хіти?
  • Вчора, 14:00
  • 1139
Посівалки на Старий Новий рік 2020: найкращі засівалки для дітей
  • 03 cічня, 20:18
  • 189061
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл