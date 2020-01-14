Юна візажистка з Данії прославилась через брови

Мода надто стрімко змінюється, тому доволі складно опинитись у тренді. Але молодій візажистці з Данії вдалось виділитись серед інших дівчат завдяки своїм бровам.

Знайомтесь, Сара Марі Кларк – 18-річна візажистка з Данії, яка стала зіркою соцмережі Instagram. А все тому, що вона вигадала спосіб виділитись на фоні красивих дівчат своїми бровами, точніше, бровою.

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Ще навесні доволі вродлива Сара вирішила припинити вищипувати брови, оскільки побачила, що деякі популярні візажисти умисно малюють одну широку брову на моделях. І менш як за рік дівчині вдалось не лише відростити брову, а й стали доволі популярною в мережі і серед фотографів.

"Я почала відрощувати власну моноброву, але мені знадобився час, щоб звикнути до цього. Тоді я побачила, що все більше дівчат в мережі робити те саме, і стала більш впевненою у собі", – поділилась Сара.

Джерело всіх фото: instagram.com/_sarahmarieclark_

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