Що носить найстильніший чоловік десятиліття: 15 модних образів Роджера Федерера

Більшість чоловіків прагнуть виглядати модно, не залежно від ситуації. Так, як це виходить у тенісиста Роджера Федерера, який став найстильнішим чоловіком десятиліття. Тож ми підготували для тебе добірку ефектних образів спортсмена, аби ти надихнувся модні зміни у 2020-му.

Аудиторія авторитетного американського глянцю GQ визначила найстильнішого чоловіка десятиліття. Для них наймоднішим спортсменом 2010-х став 39-річний швейцарський тенісист Роджер Федерер. Тепер до 20 титулів чоловіка на турнірах Великого шолома додасться ще одне досягнення.

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Читачі американського GQ вирішили, що, поки хтось красується на червоних доріжках, а хтось виглядає суперстильно, вигулюючи собаку, Федерер стильний завжди і скрізь, в тому числі й на тенісному корті. Не просто ж так він став обличчям Nike, а потім і Rolex.

Роджер Федерер вже завойовував звання найстильнішого чоловіка за версією GQ у 2016 році.

Ми ж переглянули сторінку тенісиста в Instagtam і відібрали для тебе 15 наймодніших образів Федерера та сміливих поєднань, які надихнуть тебе на нові модні звершення у 2020 році. Будь завжди у тренді!

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