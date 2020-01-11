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Що таке гетсбінг і чому він такий популярний в мережі

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Що таке гетсбінг - фото 1
Що таке гетсбінг

У соцмережах набуває популярності поняття "гетсбінг", і ним займаються навіть ті, хто не знає, що воно означає. Що ж це таке і як воно пов'язане з Великим Гетсбі – читайте далі.

Термін "гетсбінг" і справді пішов з роману Френсіса Скотта Фіцджеральда "Великий Гетсбі", де головний герой організував ефектні вечірки, аби звернути на себе увагу коханої. Але в сучасному світі не обов'язково придбати розкішний маєток та провести гучний вечір, щоб нагадати про себе об'єкту закоханості, адже існують соцмережі.

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Що таке гетсбінг? Це публікація будь-яких фото і відео в соціальних мережах, щоб їх побачила саме конкретна особа. Це може бути колишній чи потенційний обранець.

За інформацією видання Tomboy beauty, першою відверто використала гетсбінг модель Матильда Додс. Але якось усвідомила всю суть своїх дій та зрозуміла, що це не надто дієво та взагалі не круто.

via GIPHY

"Звісно, це весело. Але чому замість того, щоб просто написати людині, яка мені подобається, я викладаю фото моря шампанського і відео спекотної танцювальної вечірки в мої історії в Instagram? Усе це для уваги однієї людини, яка, будьмо реалістами, можливо, недостатньо мені імпонує?", – зазначила вона в мережі.

Насправді, гетсбінг не є чимось моторошним чи загрозливим, але він точно не приносить користі, а лише погіршує самопочуття того, хто ним користується.

via GIPHY

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Джерело: cosmo
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