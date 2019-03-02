Юна вболівальниця показала, як правильно тікати від сорому: відео

У мережі не можуть втримати емоцій від молодої дівчини з групи підтримки, яка креативно покинула місце, де осоромилась. Таке буває з кожним!

На платформі Reddit користувач з ніком kevinowdziej поділився записом, на якому юна вболівальниця зі шкільної групи підтримки невдало робить сальто назад та оригінально покидає майданчик. За короткий час допис опинився у трендах, адже всього за 5 годин зібрав понад 34 тис. переглядів та понад 500 коментарів. А все тому, що так виходити з незручних ситуацій – це талант.

І ще: Кумедні СМС від людей, які не можуть приховувати свою дотепність

"Якщо спочатку вам щось не вдасться, то просто котіться з соромом", – відзначив автор, а коментатори додали, що вона просто не може встати на ноги, тому таке залишає спортзал.

Читайте також: Нова оптична ілюзія з зеброю стала хітом мережі