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Юна вболівальниця показала, як правильно тікати від сорому: відео

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Чирлідерка осоромилась і скотилась з місця невдачі - фото 1
Чирлідерка осоромилась і скотилась з місця невдачі

У мережі не можуть втримати емоцій від молодої дівчини з групи підтримки, яка креативно покинула місце, де осоромилась. Таке буває з кожним!

На платформі Reddit користувач з ніком kevinowdziej поділився записом, на якому юна вболівальниця зі шкільної групи підтримки невдало робить сальто назад та оригінально покидає майданчик. За короткий час допис опинився у трендах, адже всього за 5 годин зібрав понад 34 тис. переглядів та понад 500 коментарів. А все тому, що так виходити з незручних ситуацій – це талант.

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"Якщо спочатку вам щось не вдасться, то просто котіться з соромом", – відзначив автор, а коментатори додали, що вона просто не може встати на ноги, тому таке залишає спортзал.

If at first you don't succeed.... Just... Roll away in shame from r/funny

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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