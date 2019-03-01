Нова оптична ілюзія з зеброю стала хітом мережі

Нова оптична ілюзія із зебрами зацікавила соцмережі, спровокувавши бурхливе обговорення. Незвичайний кадр був зроблений в заповіднику Масаї-Мара біля кордону Кенії і Танзанії 45-річним фотографом з Індії на ім'я Сарош Лодхі.

На знімку зображені дві зебри нібито з однією головою. Але це ні що інше, як обман зору. Під час фотозйомки одна зебра повернулася мордою на камеру, а друга сховала голову у неї під шиєю.

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"Мати-Природа ніколи не перестає гіпнотизувати своїх шанувальників. Ця поза настільки дивна і прекрасна, що я просто щасливий, що зміг її сфотографувати. Мені як фотографу пощастило опинитися в потрібному місці в потрібний час, все інше зробила природа", – розповів фотограф виданню.

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