Кумедні СМС від людей, які не можуть приховувати свою дотепність

Ми вважаємо, що здоровий сарказм не тільки підвищує настрій, але і позитивно впливає на мислення. Представляємо добірку СМС, гумор від яких так і пре.

Є особливий вид людей – вони дуже непередбачувані. Спілкування з ними схоже на своєрідну лотерею: ніколи не знаєш, що отримаєш у відповідь – іронію, жарт чи одкровення, якого ось взагалі не чекаєш. Ми ж підібрали найдотеаніші листування:

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