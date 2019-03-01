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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Кумедні СМС від людей, які не можуть приховувати свою дотепність

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СМС-приколи - фото 1
СМС-приколи / pexels

Ми вважаємо, що здоровий сарказм не тільки підвищує настрій, але і позитивно впливає на мислення. Представляємо добірку СМС, гумор від яких так і пре.

Є особливий вид людей – вони дуже непередбачувані. Спілкування з ними схоже на своєрідну лотерею: ніколи не знаєш, що отримаєш у відповідь – іронію, жарт чи одкровення, якого ось взагалі не чекаєш. Ми ж підібрали найдотеаніші листування:

І ще: Анекдоти про перший день весни: актуальні жарти про погоду

Кумедні СМС від людей, які не можуть приховувати свою дотепність - фото 311052

Кумедні СМС від людей, які не можуть приховувати свою дотепність - фото 311053

Кумедні СМС від людей, які не можуть приховувати свою дотепність - фото 311054

Кумедні СМС від людей, які не можуть приховувати свою дотепність - фото 311055

Кумедні СМС від людей, які не можуть приховувати свою дотепність - фото 311056

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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