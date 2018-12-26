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Тіну Кароль підловили в аеропорту без макіяжу

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Фанати засипали Кароль компліментами - фото 1
Фанати засипали Кароль компліментами / ХОЧУ.ua

Українська співачка Тіна Кароль показала знімки без макіяжу.

Тіна Кароль опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram.

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Співачку "зловили" фанати в аеропорту Бориспіль. Зірка зробила два знімки з шанувальниками. На Кароль був білий светр і срібляста куртка з білим хутром. А ось макіяжу на співачці не було зовсім, що і відзначили користувачі мережі.

Фанати засипали Кароль компліментами про те, як молодо вона виглядає. Одні припустили, що їй 18 років, а інші "звинуватили" в незаконності молодіти з роками.

Тіну Кароль підловили в аеропорту без макіяжу - фото 297642

Тіну Кароль підловили в аеропорту без макіяжу - фото 297643

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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