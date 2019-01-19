Юна українська тенісистка поділилася ефектним знімком у купальнику

Українська спортсменка Марта Костюк продовжує відпочивати в Австралії після невдалого виступу в фіналі кваліфікації першого в сезоні турніру Великого шолома – Australian Open.

На своїй сторінці в Instagram 16-річна тенісистка опублікувала фото в купальнику. "Є багато способів розважитися в Австралії", – підписала свій пост Костюк.

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Уболівальникам припав до душі знімок тенісистки: "Ти дуже мила", "Красуня", "Маленька русалка", – засипали компліментами українську спортсменку користувачі мережі.

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