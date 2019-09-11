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Юна українська дзюдоїстка завела мережу сексуальним фото в купальнику

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Дарина Білодід - фото 1
Дарина Білодід / instagram

Відома українська чемпіонка дзюдоїстка Дарина Білодід поділилася з шанувальниками неймовірним кадром з відпочинку. Спортсменка вирушила до Іспанії на знаменитий курорт Пальма Де Майорка і не втрималася, що не зробити пікантну фотосесію.

Так на своїй сторінці в Instagram дзюдоїстка Дарина Білодід опублікувала нову фотографію, на якій позувала в крихітному зеленому бікіні. Спортсменка сидить на камені, демонструючи свою витонченою фігуру, затьмарюючи навіть фантастичні краєвиди Майорки.

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"Режим відпустки", – підписала фото красуня.

Шанувальники не змогли пройти повз такого фото. У мережі відразу стали писати компліменти Дарині і відзначати, що вона, мабуть, найкрасивіша спортсменка України.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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