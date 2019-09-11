Гола Кайлі Дженнер показала гарячий поцілунок з бойфрендом (18+)

Наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер знялася повністю оголеною зі своїм хлопцем. Красуня притулилася до коханого, прикривши таким чином груди, але продемонструвавши голі сідниці. Пікантним знімком зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На новому сміливому знімку повністю оголена Дженнер постала з бойфрендом Тревісом Скоттом. Красуня поклала одну руку на його торс, а чоловік однією рукою обняв модель за плечі, при цьому пара цілується.

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Пікантний знімок зроблений так, що в кадрі видно тільки голі сідниці Дженнер, далі кадр обрізаний. Зухвалий образ модель доповнила розпущеним волоссям і крислатим капелюхом на голові.

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