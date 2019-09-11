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Гола Кайлі Дженнер показала гарячий поцілунок з бойфрендом (18+)

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Кайлі Дженнер - фото 1
Кайлі Дженнер / instagram

Наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер знялася повністю оголеною зі своїм хлопцем. Красуня притулилася до коханого, прикривши таким чином груди, але продемонструвавши голі сідниці. Пікантним знімком зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На новому сміливому знімку повністю оголена Дженнер постала з бойфрендом Тревісом Скоттом. Красуня поклала одну руку на його торс, а чоловік однією рукою обняв модель за плечі, при цьому пара цілується.

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Пікантний знімок зроблений так, що в кадрі видно тільки голі сідниці Дженнер, далі кадр обрізаний. Зухвалий образ модель доповнила розпущеним волоссям і крислатим капелюхом на голові.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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