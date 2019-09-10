Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Apple Серіал Кріпосна

Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці

  • 119
Претендентки на титул Міс Україна 2019 - фото 1
Претендентки на титул Міс Україна 2019

Уже 12 вересня відбудеться конкурс краси Міс Україна 2019, за перемогу в якому поборються 24 претендентки із різних куточків нашої Батьківщини. До вашої уваги коротка біографія та фото всіх дівчат. Знайомтеся!

Міс Україна проходить щорічно з 1991 року. Три переможниці конкурсу отримують змогу представити нашу державу на міжнародних конкурсах: Miss World (найбільший конкурс краси в світі серед 120 держав), Miss Earth (один з найпрестижніших міжнародних конкурсів краси, що проводиться під егідою ООН) та Miss International (четвертий за величиною конкурс краси).

Це цікаво: Претендентки на звання Міс Україна 2019 у бікіні

Ведучим конкурсу "Міс Україна 2019", який відбудеться 12 вересня, стане Володимир Остапчук. Шоумен представить 24 українських красунь, які обійшли більш ніж 17 000 суперниць. У фіналі дійства також виступлять популярні зірки: Оля Полякова, Dan Balan, Mozgi, Tayanna, Michelle Andrade та інші.

Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці - фото 353895

Корону найкрасивішій дівчині України вручить минулорічна переможниця конкурсу – Леоніла Гузь. Прикметно, що цьогоріч призовий фонд національного конкурсу зріс. У 2019-му володарка титулу Міс Україна отримає 400 тисяч гривень, Міс Земля та Міс Інтернешнл – по 200 тисяч гривень.

Учасниці Міс Україна 2019: біографія + фото

1. Єлизавета Адамська

  • Область: Львівська
  • Вік: 20 років
  • Зріст: 178 см

Дівчина навчається на 3 курсі факультету міжнародних відносин, вільно володіє англійською мовою та вивчає японську і німецьку. Із 17 років Єлизавета також займається моделінгом: вона вже має досвід роботи із модельними агенціями Італії, Китаю та Гонконгу, брала участь у фешн-віках у цих країнах, а також на батьківщині – у Львові та Києві.

"Участь у конкурсі краси – для мене це можливість проявити себе, це бажання довести, що краса внутрішня набагато важливіша та цінніша за яскраву обгортку, це можливість донести до світу необхідність зберігати мир і світ, що нас оточує, бути милосердними та залишатися людьми".

Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці - фото 353922

2. Юлія Висоцька

  • Область: Дніпропетровська
  • Вік: 24 роки
  • Зріст: 171 см

Народилася в місті Кривий ріг, а у 18 років вступила до Одеської юридичної академії і переїхала до Одеси. У 2018 році отримала ступінь магістр права за спеціальністю міжнародні відносини. Під час навчання брала участь в "Міс юридична академія" та отримала титул "Міс інтелект". Вільно володіє англійською мовою і зараз працює юристом в міжнародній компанії.

"Моє хобі танці: сальса і бачата. Люблю брати участь у фотосесіях, бути моделлю на показах в студіях зачісок і макіяжу. Я хочу взяти участь в "Міс Україна", щоб довести, що подібне звання може отримати не тільки професійна модель, але і проста, відкрита, розумна і максимально натуральна дівчина".

Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці - фото 353926

3. Крістіна Герман

  • Область: Дніпропетровська
  • Вік: 20 років
  • Зріст: 172 см

Студентка третього курсу Університету Митної Справи і Фінансів, навчається на факультеті інноваційних технологій за фахом "транспортні технології". Веде здоровий спосіб життя, раніше займалася повітряною гімнастикою, але тепер надає перевагу спортзалу, а також прогулянкам на велосипеді.

"Я давно мріяла взяти участь в конкурсі "Міс Україна". І довго до цього йшла, займалася саморозвитком і, завдяки підтримці своїх рідних, я вірю в свої сили і свою перемогу. На жаль, представляючи нашу країну на міжнародних конкурсах таких як: "Miss World", "Miss Earth", "Miss International" ще жодній учасниці не вдалося перемогти. І я хочу це виправити".

Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці - фото 353932

4. Крістіна Гордієнко

  • Область: Одеська
  • Вік: 18 років
  • Зріст: 170 см

Студентка Київського Інституту музики Глієра. Займається академічним і естрадним вокалом, співає з 5 років. Переможниця всеукраїнського конкурсу краси "Miss beauty Autumn 2017". Хобі – заняття спортом з метою самовдосконалення.

"Одна з цілей на майбутнє – відкрити благодійний фонд, багато подорожувати і підкорити велику сцену."

Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці - фото 353939

5. Анастасія Коваль

  • Область: Вінницька
  • Вік: 19 років
  • Зріст: 180 см

Навчається на юридичному факультеті КНУ ім.Тараса Шевченка і хоче у майбутньому відстоювати законність і справедливість. Дівчина мріє реалізувати себе у рідній державі.

"Моє прізвище Коваль і я вірю, що кожна людина – коваль свого щастя! Люблю бути в центрі подій і в центрі уваги, з користю проводити час та дарувати оточуючим позитивні емоції! Обожнюю спорт, у шкільні роки була чемпіонкою області з баскетболу! Маю дуже велику прихильність до домашніх тваринок, особливо котиків!"

Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці - фото 353993

6. Христина Діана

  • Область: Тернопільська
  • Вік: 23 роки
  • Зріст: 179 см

Навчається на магістратурі в двох економічних університетах. У минулому році брала участь в конкурсі "Міс Львів", тепер хоче спробувати свої сили в конкурсі "Міс Україна 2019".

"Я обожнюю подорожувати, мрію побувати у всіх штатах Америки. Люблю тварин, в майбутньому хочу відкрити для них притулок".

Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці - фото 353995

7. Яна Іванова

  • Область: Дніпропетровська
  • Вік: 20 років
  • Зріст: 175 см

Народилася в Кривому Розі, з дитинства займалася вокалом. Зараз вчиться на 3-му курсі в Любліні (Польща), вивчає туризм і ресторанний бізнес. Також займається моделінгом.

Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці - фото 353996

8. Тетяна Калакуцька

  • Область: Полтавська
  • Вік: 22 роки
  • Зріст: 172 см

За освітою – актриса лялькового і драматичного театру, зараз дівчина здобуває другу освіту за напрямом естрадний вокал (КНУКіМ). Заради проєкту учасниця схудла на 11 кілограмів.

"Дуже артистична, люблю піднімати людям настрій, можу нескінченно жартувати. Обожнюю ставити цілі і виконувати їх. Захоплююся астрологією. Можу розповісти найдовшу скоромовку в світі або сісти на шпагат без розминки. Я просто обожнюю своє життя і дуже хочу передати всім свій оптимізм!"

Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці - фото 354012

9. Марина Кіосе

  • Область: Одеська
  • Вік: 24 роки
  • Зріст: 170 см

Телеведуча каналів GTV, A1 та G-News. Співавтор книги про людські стосунки і філософії. Хореограф-постановник (професійно займалася танцями, учасниця всеукраїнського проєкту "Майданс"). Фотомодель. Захоплення: мистецтво, спорт, журналістика.

Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці - фото 354014

10. Валерія Кучеренко

  • Область: Одеська
  • Вік: 23 роки
  • Зріст: 169 см

Народилася в невеликому місті Одеської області. У дитинстві захоплювалася малюванням і волейболом, але віддала перевагу народним танцям. У віці 15 років надійшла пропозиція спробувати себе у ролі моделі. Відтоді це є основним родом діяльності дівчини. Вона працювала за контрактом в Ізраїлі та Туреччині, а також знімалася для весільних колекцій в Іспанії, Італії, Греції.

Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці - фото 354016

11. Марта Марциняк

  • Область: Львівська
  • Вік: 21 рік
  • Зріст: 171 см

Навчається на факультеті міжнародних відносин університету Франка. Нещодавно дівчина отримала титул першої віце-міс Львів, тому планує і надалі випробовувати свої сили у цій сфері. Вивчає іноземні мови, зокрема, має сертифіковану англійську (с1, toefl).

Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці - фото 354019

12. Людмила Мілевська

  • Область: Житомирська
  • Вік: 24 роки
  • Зріст: 170 см

Педагог за освітою. З 18 років працює в Індії. Фотомодель, актриса, знялася у фільмі в м. Мумбаї. Родом з маленького міста Бердичів, останніх 3 роки живе в Києві. Закінчила курси візажистів, віддає перевагу активному способу життя та обожнює тварин.

Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці - фото 354029

13. Юлія Мосейко

  • Область: Тернопільська
  • Вік: 22 роки
  • Зріст: 175 см

Навчається у Тернопільському національному технічному університеті ім. Івана Пулюя. Своїм девізом називає слова славнозвісної Коко Шанель: "Догляд за собою має початися з серця, в іншому випадку жодна косметика не допоможе".

"Люблю природу, подорожувати та пізнавати усе нове та цікаве. Усі життєві моменти намагаюсь сприймати з позитивом. У людях ціную: вірність, чесність, доброту та почуття гумору".

Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці - фото 354031

14. Анастасія Нікітюк

  • Область: Київська
  • Вік: 20 років
  • Зріст: 171 см

Студентка третього курсу Київського Національного Лінгвістичного Університету. Вивчає романські мови, а саме французьку. Займається акторською майстерністю, танцями, пише вірші і вже має свою невеличку збірку поезій. У 2019 та 2017 роках отримала титул першої віце-міс у конкурсі "Міс Університет".

"Ніколи не зупиняюсь на досягнутому. Хочеться підкорювати інші вершини, розвиватись і рухатись вперед. Також займаюсь медитативними практиками, які допомагають мені сконцентруватись на головному та виділити основні життєві пріоритети. У свої 20 років лише іду до пізнання самої себе, нових власних граней та можливостей, але вже відчуваю в собі великий потенціал позитивного впливу на людей. Мій майбутній соціальний проєкт робитиме людей добрішими та змінить світ на краще".

Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці - фото 354033

15. Маргарита Паша

  • Область: Харківська
  • Вік: 24 роки
  • Зріст: 174 см

У 2018 році отримала ступінь магістра за фахом "менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", є студенткою Київського інституту міжнародних відносин (ІІІ курс магістратури за спеціальністю "міжнародне право"). Майстер спорту з художньої гімнастики.

"Люблю допомагати людям і діткам зокрема, по своїй натурі я – філантроп. Виграти конкурс "Міс Україна" – це моя заповітна мрія ще з дитинства".

Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці - фото 354042

16. Олена Руденко

  • Область: Київська
  • Вік: 22 роки
  • Зріст: 168 см

Студентка, закінчує Київський національний торговельно-економічний університет. Працює в сфері івент-менеджменту і на дозвіллі займається моделінгом.

"Люблю активний спосіб життя, заняття спортом і подорожі. Зараз у житті віддаю пріоритет самореалізації, розвитком себе як особистості, постановкою життєвих цілей. Захоплююся сучасним мистецтвом і літературою".

Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці - фото 354043

17. Альона Смірнова

  • Область: Одеська
  • Вік: 25 років
  • Зріст: 173 см

Учасниця проєкту "Холостяк 7". Творець "ToU" – гри для пар, які хочуть повернути романтику в свої стосунки. Дівчина має 2 вищі освіти (економіст-міжнародник, правник-міжнародник). Вільно розмовляє англійською і вчить французьку (А2). Займається графічним дизайном. Також закінчила Одеську хореографічну школу (відділення естрадного танцю). Працювала арт-директором в мережі відомого київського ресторатора, а пізніше стала директором ресторану. Дівчина любить екстремальний відпочинок: стрибала з парашутом, підкорила вершину Монблан (4810 м) та стала сертифікованим дайвером ще в 12 років.

Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці - фото 354055

18. Марина Сотник

  • Область: Вінницька
  • Вік: 19 років
  • Зріст: 170 см

Навчається в університеті на маркетолога. Займається моделінгом, бере участь у різних показах та фотосесіях. Хобі – гра на фортепіано. Цього року виграла конкурсу "Міс Вінниця 2019". Дівчина стати переможницею "Міс Світу" та створити власний бренд одягу.

"Моє кредо: якщо ти можеш щось уявити – ти зможеш цього досягти".

Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці - фото 354062

19. Анастасія Стеценко

  • Область: Донецька
  • Вік: 20 років
  • Зріст: 169 см

Студентка факультету міжнародних економічних відносинах у КІМО, вчилася в школі в Америці. Зараз працює в IT компанії. Обожнює подорожувати та веде здоровий спосіб життя.

Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці - фото 354063

20. Юлія Ткач

  • Область: Одеська
  • Вік: 21 рік
  • Зріст: 168 см

Вчиться на 5 курсі Національного університету "Одеська юридична академія". Працює в сфері моди і краси вже 6 років: як в Україні, так і за кордоном. Головне хобі – подорожі.

"Я дуже рада, що життя дарує мені можливість поєднувати роботу і задоволення. Крім цього, я активно займаюся спортом, вивчаю психологію, практикую заняття йогою. Своє призначення бачу в тому, щоб нести в світ любов і красу. Хочу надихати своїм прикладом оточуючих і щодня ставати кращою версією себе. Адже все, чого б дійсно хотів кожен з нас – це зробити світ трішечки добрішим і щасливішим".

Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці - фото 354066

21. Олена-Евеліна Фірут

  • Область: Львівська
  • Вік: 19 років
  • Зріст: 172 см

Навчається в університеті імені Івана Франка на юридичному факультеті. У вільний час займається спортом, малюванням, фотографією, дизайном. Володарка титулів "Міс Львів 2019", "Miss Planet 2018".

Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці - фото 354067

22. Анастасія Чайка

  • Область: Запорізька
  • Вік: 25 років
  • Зріст: 168 см

Колишня артистка Севастопольського Академічного Театру Танцю імені Вадима Єлізарова. Танцям дівчина присвятила 17 років. Амбасадор дитячого благодійного фонду "Емоція", працює з дітьми з Оріхівського обласного центру соціально-психологічної реабілітації. "Діти – це наше майбутнє, а ми дорослі повинні подбати про них, адже чужих дітей не буває!"

Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці - фото 354071

23. Тетяна Чапля

  • Область: Львівська
  • Вік: 18 років
  • Зріст: 174 см

Навчається в КНУКіМ за спеціальністю міжнародні відносини та цікавиться політикою. Цього року здобула титул "Віце-міс університету", також неодноразово брала участь в конкурсах краси, де здобувала перемогу. Дівчина мріє здобути корону на Всесвітньому конкурсі краси для України.

Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці - фото 354072

24. Діана Шабас

  • Область: Волинська
  • Вік: 20 років
  • Зріст: 179 см

Навчається в Київському університеті культури, 11 років займалась спортивно-бальними танцями, 6 років художнім мистецтвом. У модельному бізнесі дівчина з 15 років. Працювала за контрактами в Сінгапурі, Китаї, Сербії, Туреччині, Мексиці, Італії, Іспанії, Індії та Португалії.

Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці - фото 354074

Журі конкурсу – Марія Єфросиніна, Андре Тан, Олександра Кучеренко, Володимир Остапчук, Микола Тищенко, Юлія Айсіна, Юрій Ткач, Ольга Харлан, Богдан Юсипчук та Ірина Горова – уже 12 вересня визначать найкращу з цих красунь. А хто є вашою фавориткою?

Дівчина тижня: Юлія Мішура – гаряча українська фітнес-модель з неймовірними формами (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: розкута модель Playboy Франсія Джеймс, яка збуджує апетитними формами (18+)
  • 08 вересня, 17:25
  • 1350
Як змінилися актори фільму Хроніки Нарнії: порція ностальгії
  • 07 вересня, 12:21
  • 984
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1743159
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз