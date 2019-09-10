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Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці
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Уже 12 вересня відбудеться конкурс краси Міс Україна 2019, за перемогу в якому поборються 24 претендентки із різних куточків нашої Батьківщини. До вашої уваги коротка біографія та фото всіх дівчат. Знайомтеся!
Міс Україна проходить щорічно з 1991 року. Три переможниці конкурсу отримують змогу представити нашу державу на міжнародних конкурсах: Miss World (найбільший конкурс краси в світі серед 120 держав), Miss Earth (один з найпрестижніших міжнародних конкурсів краси, що проводиться під егідою ООН) та Miss International (четвертий за величиною конкурс краси).
Це цікаво: Претендентки на звання Міс Україна 2019 у бікіні
Ведучим конкурсу "Міс Україна 2019", який відбудеться 12 вересня, стане Володимир Остапчук. Шоумен представить 24 українських красунь, які обійшли більш ніж 17 000 суперниць. У фіналі дійства також виступлять популярні зірки: Оля Полякова, Dan Balan, Mozgi, Tayanna, Michelle Andrade та інші.
Корону найкрасивішій дівчині України вручить минулорічна переможниця конкурсу – Леоніла Гузь. Прикметно, що цьогоріч призовий фонд національного конкурсу зріс. У 2019-му володарка титулу Міс Україна отримає 400 тисяч гривень, Міс Земля та Міс Інтернешнл – по 200 тисяч гривень.
Учасниці Міс Україна 2019: біографія + фото
1. Єлизавета Адамська
- Область: Львівська
- Вік: 20 років
- Зріст: 178 см
Дівчина навчається на 3 курсі факультету міжнародних відносин, вільно володіє англійською мовою та вивчає японську і німецьку. Із 17 років Єлизавета також займається моделінгом: вона вже має досвід роботи із модельними агенціями Італії, Китаю та Гонконгу, брала участь у фешн-віках у цих країнах, а також на батьківщині – у Львові та Києві.
"Участь у конкурсі краси – для мене це можливість проявити себе, це бажання довести, що краса внутрішня набагато важливіша та цінніша за яскраву обгортку, це можливість донести до світу необхідність зберігати мир і світ, що нас оточує, бути милосердними та залишатися людьми".
2. Юлія Висоцька
- Область: Дніпропетровська
- Вік: 24 роки
- Зріст: 171 см
Народилася в місті Кривий ріг, а у 18 років вступила до Одеської юридичної академії і переїхала до Одеси. У 2018 році отримала ступінь магістр права за спеціальністю міжнародні відносини. Під час навчання брала участь в "Міс юридична академія" та отримала титул "Міс інтелект". Вільно володіє англійською мовою і зараз працює юристом в міжнародній компанії.
"Моє хобі танці: сальса і бачата. Люблю брати участь у фотосесіях, бути моделлю на показах в студіях зачісок і макіяжу. Я хочу взяти участь в "Міс Україна", щоб довести, що подібне звання може отримати не тільки професійна модель, але і проста, відкрита, розумна і максимально натуральна дівчина".
3. Крістіна Герман
- Область: Дніпропетровська
- Вік: 20 років
- Зріст: 172 см
Студентка третього курсу Університету Митної Справи і Фінансів, навчається на факультеті інноваційних технологій за фахом "транспортні технології". Веде здоровий спосіб життя, раніше займалася повітряною гімнастикою, але тепер надає перевагу спортзалу, а також прогулянкам на велосипеді.
"Я давно мріяла взяти участь в конкурсі "Міс Україна". І довго до цього йшла, займалася саморозвитком і, завдяки підтримці своїх рідних, я вірю в свої сили і свою перемогу. На жаль, представляючи нашу країну на міжнародних конкурсах таких як: "Miss World", "Miss Earth", "Miss International" ще жодній учасниці не вдалося перемогти. І я хочу це виправити".
4. Крістіна Гордієнко
- Область: Одеська
- Вік: 18 років
- Зріст: 170 см
Студентка Київського Інституту музики Глієра. Займається академічним і естрадним вокалом, співає з 5 років. Переможниця всеукраїнського конкурсу краси "Miss beauty Autumn 2017". Хобі – заняття спортом з метою самовдосконалення.
"Одна з цілей на майбутнє – відкрити благодійний фонд, багато подорожувати і підкорити велику сцену."
5. Анастасія Коваль
- Область: Вінницька
- Вік: 19 років
- Зріст: 180 см
Навчається на юридичному факультеті КНУ ім.Тараса Шевченка і хоче у майбутньому відстоювати законність і справедливість. Дівчина мріє реалізувати себе у рідній державі.
"Моє прізвище Коваль і я вірю, що кожна людина – коваль свого щастя! Люблю бути в центрі подій і в центрі уваги, з користю проводити час та дарувати оточуючим позитивні емоції! Обожнюю спорт, у шкільні роки була чемпіонкою області з баскетболу! Маю дуже велику прихильність до домашніх тваринок, особливо котиків!"
6. Христина Діана
- Область: Тернопільська
- Вік: 23 роки
- Зріст: 179 см
Навчається на магістратурі в двох економічних університетах. У минулому році брала участь в конкурсі "Міс Львів", тепер хоче спробувати свої сили в конкурсі "Міс Україна 2019".
"Я обожнюю подорожувати, мрію побувати у всіх штатах Америки. Люблю тварин, в майбутньому хочу відкрити для них притулок".
7. Яна Іванова
- Область: Дніпропетровська
- Вік: 20 років
- Зріст: 175 см
Народилася в Кривому Розі, з дитинства займалася вокалом. Зараз вчиться на 3-му курсі в Любліні (Польща), вивчає туризм і ресторанний бізнес. Також займається моделінгом.
8. Тетяна Калакуцька
- Область: Полтавська
- Вік: 22 роки
- Зріст: 172 см
За освітою – актриса лялькового і драматичного театру, зараз дівчина здобуває другу освіту за напрямом естрадний вокал (КНУКіМ). Заради проєкту учасниця схудла на 11 кілограмів.
"Дуже артистична, люблю піднімати людям настрій, можу нескінченно жартувати. Обожнюю ставити цілі і виконувати їх. Захоплююся астрологією. Можу розповісти найдовшу скоромовку в світі або сісти на шпагат без розминки. Я просто обожнюю своє життя і дуже хочу передати всім свій оптимізм!"
9. Марина Кіосе
- Область: Одеська
- Вік: 24 роки
- Зріст: 170 см
Телеведуча каналів GTV, A1 та G-News. Співавтор книги про людські стосунки і філософії. Хореограф-постановник (професійно займалася танцями, учасниця всеукраїнського проєкту "Майданс"). Фотомодель. Захоплення: мистецтво, спорт, журналістика.
10. Валерія Кучеренко
- Область: Одеська
- Вік: 23 роки
- Зріст: 169 см
Народилася в невеликому місті Одеської області. У дитинстві захоплювалася малюванням і волейболом, але віддала перевагу народним танцям. У віці 15 років надійшла пропозиція спробувати себе у ролі моделі. Відтоді це є основним родом діяльності дівчини. Вона працювала за контрактом в Ізраїлі та Туреччині, а також знімалася для весільних колекцій в Іспанії, Італії, Греції.
11. Марта Марциняк
- Область: Львівська
- Вік: 21 рік
- Зріст: 171 см
Навчається на факультеті міжнародних відносин університету Франка. Нещодавно дівчина отримала титул першої віце-міс Львів, тому планує і надалі випробовувати свої сили у цій сфері. Вивчає іноземні мови, зокрема, має сертифіковану англійську (с1, toefl).
12. Людмила Мілевська
- Область: Житомирська
- Вік: 24 роки
- Зріст: 170 см
Педагог за освітою. З 18 років працює в Індії. Фотомодель, актриса, знялася у фільмі в м. Мумбаї. Родом з маленького міста Бердичів, останніх 3 роки живе в Києві. Закінчила курси візажистів, віддає перевагу активному способу життя та обожнює тварин.
13. Юлія Мосейко
- Область: Тернопільська
- Вік: 22 роки
- Зріст: 175 см
Навчається у Тернопільському національному технічному університеті ім. Івана Пулюя. Своїм девізом називає слова славнозвісної Коко Шанель: "Догляд за собою має початися з серця, в іншому випадку жодна косметика не допоможе".
"Люблю природу, подорожувати та пізнавати усе нове та цікаве. Усі життєві моменти намагаюсь сприймати з позитивом. У людях ціную: вірність, чесність, доброту та почуття гумору".
14. Анастасія Нікітюк
- Область: Київська
- Вік: 20 років
- Зріст: 171 см
Студентка третього курсу Київського Національного Лінгвістичного Університету. Вивчає романські мови, а саме французьку. Займається акторською майстерністю, танцями, пише вірші і вже має свою невеличку збірку поезій. У 2019 та 2017 роках отримала титул першої віце-міс у конкурсі "Міс Університет".
"Ніколи не зупиняюсь на досягнутому. Хочеться підкорювати інші вершини, розвиватись і рухатись вперед. Також займаюсь медитативними практиками, які допомагають мені сконцентруватись на головному та виділити основні життєві пріоритети. У свої 20 років лише іду до пізнання самої себе, нових власних граней та можливостей, але вже відчуваю в собі великий потенціал позитивного впливу на людей. Мій майбутній соціальний проєкт робитиме людей добрішими та змінить світ на краще".
15. Маргарита Паша
- Область: Харківська
- Вік: 24 роки
- Зріст: 174 см
У 2018 році отримала ступінь магістра за фахом "менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", є студенткою Київського інституту міжнародних відносин (ІІІ курс магістратури за спеціальністю "міжнародне право"). Майстер спорту з художньої гімнастики.
"Люблю допомагати людям і діткам зокрема, по своїй натурі я – філантроп. Виграти конкурс "Міс Україна" – це моя заповітна мрія ще з дитинства".
16. Олена Руденко
- Область: Київська
- Вік: 22 роки
- Зріст: 168 см
Студентка, закінчує Київський національний торговельно-економічний університет. Працює в сфері івент-менеджменту і на дозвіллі займається моделінгом.
"Люблю активний спосіб життя, заняття спортом і подорожі. Зараз у житті віддаю пріоритет самореалізації, розвитком себе як особистості, постановкою життєвих цілей. Захоплююся сучасним мистецтвом і літературою".
17. Альона Смірнова
- Область: Одеська
- Вік: 25 років
- Зріст: 173 см
Учасниця проєкту "Холостяк 7". Творець "ToU" – гри для пар, які хочуть повернути романтику в свої стосунки. Дівчина має 2 вищі освіти (економіст-міжнародник, правник-міжнародник). Вільно розмовляє англійською і вчить французьку (А2). Займається графічним дизайном. Також закінчила Одеську хореографічну школу (відділення естрадного танцю). Працювала арт-директором в мережі відомого київського ресторатора, а пізніше стала директором ресторану. Дівчина любить екстремальний відпочинок: стрибала з парашутом, підкорила вершину Монблан (4810 м) та стала сертифікованим дайвером ще в 12 років.
18. Марина Сотник
- Область: Вінницька
- Вік: 19 років
- Зріст: 170 см
Навчається в університеті на маркетолога. Займається моделінгом, бере участь у різних показах та фотосесіях. Хобі – гра на фортепіано. Цього року виграла конкурсу "Міс Вінниця 2019". Дівчина стати переможницею "Міс Світу" та створити власний бренд одягу.
"Моє кредо: якщо ти можеш щось уявити – ти зможеш цього досягти".
19. Анастасія Стеценко
- Область: Донецька
- Вік: 20 років
- Зріст: 169 см
Студентка факультету міжнародних економічних відносинах у КІМО, вчилася в школі в Америці. Зараз працює в IT компанії. Обожнює подорожувати та веде здоровий спосіб життя.
20. Юлія Ткач
- Область: Одеська
- Вік: 21 рік
- Зріст: 168 см
Вчиться на 5 курсі Національного університету "Одеська юридична академія". Працює в сфері моди і краси вже 6 років: як в Україні, так і за кордоном. Головне хобі – подорожі.
"Я дуже рада, що життя дарує мені можливість поєднувати роботу і задоволення. Крім цього, я активно займаюся спортом, вивчаю психологію, практикую заняття йогою. Своє призначення бачу в тому, щоб нести в світ любов і красу. Хочу надихати своїм прикладом оточуючих і щодня ставати кращою версією себе. Адже все, чого б дійсно хотів кожен з нас – це зробити світ трішечки добрішим і щасливішим".
21. Олена-Евеліна Фірут
- Область: Львівська
- Вік: 19 років
- Зріст: 172 см
Навчається в університеті імені Івана Франка на юридичному факультеті. У вільний час займається спортом, малюванням, фотографією, дизайном. Володарка титулів "Міс Львів 2019", "Miss Planet 2018".
22. Анастасія Чайка
- Область: Запорізька
- Вік: 25 років
- Зріст: 168 см
Колишня артистка Севастопольського Академічного Театру Танцю імені Вадима Єлізарова. Танцям дівчина присвятила 17 років. Амбасадор дитячого благодійного фонду "Емоція", працює з дітьми з Оріхівського обласного центру соціально-психологічної реабілітації. "Діти – це наше майбутнє, а ми дорослі повинні подбати про них, адже чужих дітей не буває!"
23. Тетяна Чапля
- Область: Львівська
- Вік: 18 років
- Зріст: 174 см
Навчається в КНУКіМ за спеціальністю міжнародні відносини та цікавиться політикою. Цього року здобула титул "Віце-міс університету", також неодноразово брала участь в конкурсах краси, де здобувала перемогу. Дівчина мріє здобути корону на Всесвітньому конкурсі краси для України.
24. Діана Шабас
- Область: Волинська
- Вік: 20 років
- Зріст: 179 см
Навчається в Київському університеті культури, 11 років займалась спортивно-бальними танцями, 6 років художнім мистецтвом. У модельному бізнесі дівчина з 15 років. Працювала за контрактами в Сінгапурі, Китаї, Сербії, Туреччині, Мексиці, Італії, Іспанії, Індії та Португалії.
Журі конкурсу – Марія Єфросиніна, Андре Тан, Олександра Кучеренко, Володимир Остапчук, Микола Тищенко, Юлія Айсіна, Юрій Ткач, Ольга Харлан, Богдан Юсипчук та Ірина Горова – уже 12 вересня визначать найкращу з цих красунь. А хто є вашою фавориткою?
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