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Юна українка встановила унікальний тенісний рекорд

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Тенісистка Даяна Ястремська - фото 1
Тенісистка Даяна Ястремська / racingpost

У таїландському місті Хуанхіні на турнірі WTA International – "Thailand Open" відбувся фінальний поєдинок за участю української тенісистки Даяни Ястремської і австралійки Айли Томлянович.

Знаменита українка з Одеси Даяна Ястремська, вигравши фінал на турнірі в Хуахіні, стала наймолодшою українкою у ТОП-40 Жіночої тенісної асоціації (WTA) за всю історію світового рейтингу.

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Успіх дозволить одеситці піднятися на 34-у сходинку оновленого списку, який буде опублікований WTA вже в понеділок 4 лютого. Це досягнення Ястремська встановила у віці 18 років, 8 місяців і 20 днів.

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Джерело: wtatennis
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