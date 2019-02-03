Українець Зінченко може стати автором найкращого голу Манчестер Сіті

22-річний українець зробив рахунок у матчі проти "Бертон Альбіон" 4:0 / Sportbox

Манчестер Сіті в офіційному Twitter влаштував серед фанатів опитування щодо найкращого голу "городян" у січні. Олександр Зінченко може вписати своє ім'я в історію клубу.

До списку потрапив чудовий гол українця Олександра Зінченка у ворота "Бертон Альбіон" у півфінальному матчі Кубка Англійської ліги.

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Також на звання найкращого у січні претендує гол Лероя Сане у ворота "Ліверпуля", точний удар Кевіна де Брюйне, який забив "Бернлі", а також забитий м'яч футболістки "Манчестер Сіті" Лаури Хемп у матчі з "Вест Хемом". Наразі участь у голосуванні взяли майже 4 тисячі людей.

Four blockbusting strikes, but which is your @NISSAN Goal of the Month for January?



#mancity — Manchester City (@ManCity) 1 лютого 2019 р.

Нагадаємо, 22-річний українець зробив рахунок у матчі проти "Бертон Альбіон" 4:0 на 37-й хвилині, коли блискучим парашутом відправив м'яч у ворота гостей.

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