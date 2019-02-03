Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Українець Зінченко може стати автором найкращого голу Манчестер Сіті

  • 53
22-річний українець зробив рахунок у матчі проти "Бертон Альбіон" 4:0 - фото 1
22-річний українець зробив рахунок у матчі проти "Бертон Альбіон" 4:0 / Sportbox

Манчестер Сіті в офіційному Twitter влаштував серед фанатів опитування щодо найкращого голу "городян" у січні. Олександр Зінченко може вписати своє ім'я в історію клубу.

До списку потрапив чудовий гол українця Олександра Зінченка у ворота "Бертон Альбіон" у півфінальному матчі Кубка Англійської ліги.

І ще: Воротар забив гол, відбив пенальті, і все це – в одному матчі

Також на звання найкращого у січні претендує гол Лероя Сане у ворота "Ліверпуля", точний удар Кевіна де Брюйне, який забив "Бернлі", а також забитий м'яч футболістки "Манчестер Сіті" Лаури Хемп у матчі з "Вест Хемом". Наразі участь у голосуванні взяли майже 4 тисячі людей.

Нагадаємо, 22-річний українець зробив рахунок у матчі проти "Бертон Альбіон" 4:0 на 37-й хвилині, коли блискучим парашутом відправив м'яч у ворота гостей.

Читайте також: Зірка Ліверпуля опублікував таємне листування фаната про нього

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
  • 04 лютого, 15:00
  • 419
Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
  • 04 лютого, 17:00
  • 388
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1161687
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Спорт