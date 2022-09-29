Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Війна Українська музика

Юна українка своїм танцем розчулила суддів шоу "Іспанія шукає таланти" – відео

  • 507
Злата Хоменко підкорила суддів проєкту "Іспанія шукає таланти" - фото 1
Злата Хоменко підкорила суддів проєкту "Іспанія шукає таланти"

8-річна українка Злата стала учасницею проєкту "Іспанія шукає таланти" і довела суддів до сліз своїм виступом та щирими словами про Україну. Це варто побачити!

Чимало українців змушені були покинути власні домівки та рідну країну через вторгнення російських окупантів. Однією з них стала і 8-річна Злата Хоменко, яка разом з мамою виїхала в Іспанію. Тут дівчинка записалась у балетну школу танців, а нещодавно захопила суддів відомого проєкту "Іспанія шукає таланти" (Got Talent España), пише ТСН.

І ще: "Коли настане день, закінчиться війна": маленький Лео зворушливо заспівав хіт "Обійми"

Я буду танцювати для всіх українських дітей. Я присвячую свій танець Україні, – зі сльозами на очах сказала перед виступом Злата, через що і суддям було складно втримати емоції.

Для свого номера талановита дівчинка обрала танець з балету "Гаяне", викликавши шквал оплесків не лише журі, а й суддів. Після цього Злата подякувала, що отримала шанс взяти участь у шоу та звернулась до іспанців.

Дякую всім за підтримку. Сподіваюся, що війна в Україні скоро закінчиться і я повернуся. Я дуже надіюся, що ви допоможете Україні, бо це дуже важливо для мене. Я сумую за всіма своїми друзями, які там залишилися. І, сподіваюся, що ми з ними скоро зустрінемося, – емоційно сказала дівчинка.

І виступ, і слова юної українців неабияк розчулили суддів, тож вони не лише високо оцінили її танець, а й одразу вивели юну Злату у півфінал шоу. Сподіваємось, що у талановитої танцівниці вдасться здобути перемогу не лише на паркеті, а й зовсім скоро зустріти перемогу України над російськими загарбниками!

Читайте також: Біля серця: KOLA заспівала про важливі почуття для кожного з нас

пропозиції партнерів
Новини