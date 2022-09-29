Юна українка своїм танцем розчулила суддів шоу "Іспанія шукає таланти" – відео

8-річна українка Злата стала учасницею проєкту "Іспанія шукає таланти" і довела суддів до сліз своїм виступом та щирими словами про Україну. Це варто побачити!

Чимало українців змушені були покинути власні домівки та рідну країну через вторгнення російських окупантів. Однією з них стала і 8-річна Злата Хоменко, яка разом з мамою виїхала в Іспанію. Тут дівчинка записалась у балетну школу танців, а нещодавно захопила суддів відомого проєкту "Іспанія шукає таланти" (Got Talent España), пише ТСН.

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Я буду танцювати для всіх українських дітей. Я присвячую свій танець Україні, – зі сльозами на очах сказала перед виступом Злата, через що і суддям було складно втримати емоції.

Для свого номера талановита дівчинка обрала танець з балету "Гаяне", викликавши шквал оплесків не лише журі, а й суддів. Після цього Злата подякувала, що отримала шанс взяти участь у шоу та звернулась до іспанців.

Дякую всім за підтримку. Сподіваюся, що війна в Україні скоро закінчиться і я повернуся. Я дуже надіюся, що ви допоможете Україні, бо це дуже важливо для мене. Я сумую за всіма своїми друзями, які там залишилися. І, сподіваюся, що ми з ними скоро зустрінемося, – емоційно сказала дівчинка.

І виступ, і слова юної українців неабияк розчулили суддів, тож вони не лише високо оцінили її танець, а й одразу вивели юну Злату у півфінал шоу. Сподіваємось, що у талановитої танцівниці вдасться здобути перемогу не лише на паркеті, а й зовсім скоро зустріти перемогу України над російськими загарбниками!

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