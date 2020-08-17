Юна українка обігнала Ferrari і Nissan GT-R на старому BMW: ефектне відео

23-річна любителька гонок Дар'я Зінченко стала переможницею у змаганнях з драгрейсингу, які проходили в Умані 1-2 серпня. За кермом старої BMW дівчині вдалося, зокрема, обійти пілотів на більш сучасних Ferrari 458, Toyota Supra і Nissan GT-R.

Гонка, яка відбулася в Умані, – це другий етап Професійної Української серії драгрейсингу PROUDRS ADRENALIN DRIVE DRAG RACING. У ній Дарина Зінченко виступила на підготовленому BMW M3 E36. Її автомобіль оснащений спеціальним двигуном S50B30, який з урахуванням всіх доопрацювань видає 1050 к.с. Завдяки цьому автомобіль пройшов драговий "четвертак" (1/4 милі, 402 м) за 9,6 секунди. Тюнингом авто займалася майстерня Culibeen Engeniring.

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Як повідомляється, за підсумками заїздів Дарина Зінченко взяла "золото" у двох класах – ProRVD і StreetRVD. Крім того, вона завоювала друге місце в класі DDL.

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