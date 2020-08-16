У США встановили світовий рекорд швидкості пересування на землі

У США на соляному озері Бонневілл стрімлайнер Speed ​​Demon встановив новий світовий рекорд швидкості пересування по землі серед автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння.

Попри максимальну швидкість, яку видав Speed ​​Demon – 775 кілометрів на годину, як рекорду записали середній показник двох заїздів – 757 кілометрів на годину.

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Стрімлайнер оснащений шестилітровим V8 HEMI від Chevrolet з подвійним турбонаддувом. Speed ​​Demon видає 2500 кінських сил, у нього семиступінчаста автоматична коробка передач. Агрегат має чотири колеса, два передніх розташовуються один за одним.

Попередній рекорд належав також Speed ​​Demon і був встановлений у 2018 році. Стрімлайнер розігнали до 722 кілометрів на годину.

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