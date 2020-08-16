Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

У США встановили світовий рекорд швидкості пересування на землі

  • 13
Стрімлайнер Speed ​​Demon - фото 1
Стрімлайнер Speed ​​Demon / Facebook

У США на соляному озері Бонневілл стрімлайнер Speed ​​Demon встановив новий світовий рекорд швидкості пересування по землі серед автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння.

Попри максимальну швидкість, яку видав Speed ​​Demon – 775 кілометрів на годину, як рекорду записали середній показник двох заїздів – 757 кілометрів на годину.

І ще: У Британії створили суперкар з пропелером за 3 мільйони

Стрімлайнер оснащений шестилітровим V8 HEMI від Chevrolet з подвійним турбонаддувом. Speed ​​Demon видає 2500 кінських сил, у нього семиступінчаста автоматична коробка передач. Агрегат має чотири колеса, два передніх розташовуються один за одним.

Попередній рекорд належав також Speed ​​Demon і був встановлений у 2018 році. Стрімлайнер розігнали до 722 кілометрів на годину.

У США встановили світовий рекорд швидкості пересування на землі - фото 420537

У США встановили світовий рекорд швидкості пересування на землі - фото 420538

У США встановили світовий рекорд швидкості пересування на землі - фото 420539

У США встановили світовий рекорд швидкості пересування на землі - фото 420540

Читайте також: Bugatti створили гіперкар Divo за 5 мільйонів євро

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Для очей, вух і серця – 5 книг про те, як давати собі раду
  • 06 серпня, 11:50
  • 174
Як заготовити зелень на зиму: способи заморозки
  • 11 серпня, 15:47
  • 1170
Гороскоп на серпень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • 28 липня, 12:11
  • 2245
Загрузка...
Новини