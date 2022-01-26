Юна школярка Vlada K втерла носа зіркам шоу-бізнесу

Попри свій юний вік, Vlada K вправно поєднує кар'єру співачки та телеведучої з навчанням у школі. Також вона встигає і розважатись, адже дитячі роки пролітають швидко і хочеться насолодитись цим прекрасним періодом. Розповідаємо, як їй це вдається.

Співачка Vlada K – яскравий приклад того, що можна встигати геть усе. Вона ще досить юна, але вже може втерти носа багатьом зіркам і колегам по цеху. Дізнайтеся на Радіо MAXIMUM, як їй це вдається.

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"У школі я нічим не відрізняюся від своїх однокласників. У мене звичайне шкільне життя. Моя творчість жодним чином не впливає на мій процес навчання. Насправді мені трішки важко поєднувати все та я стараюся не пропускати школу. Всі заходи в більшості переносимо на вихідні або канікули", – розповідає співачка.

У Влади також, як і в багатьох дівчаток її віку є свої хобі, якими вона полюбляє займатись поза навчанням та роботою. Юну співачку цікавить все, що можна робити своїми руками та проявляти свою фантазію.

"Дуже люблю подорожувати, я вже відвідала понад 20 країн, мрію побувати в Японії та США. Також подобається малювати, складати конструктор LEGO та плести з бісеру різні прикраси", – додала артистка.

Попри свій юний вік, Vlada K має дуже багато творчих планів. Ба більше, на неї у новому, 2022, році чекає багато нових проєктів.

"Планів у мене дуже багато. Я приступила до запису другого EР-альбому, який плануємо випустити вже весною. Також почнемо роботу над новими відеороботами. А ще зйомки другого сезону програми KIDS NEWS на телеканалі "Обозрєватєль". Взагалі мені б дуже хотілося попрацювати з Монатіком, а також з іноземними співаками", – ділиться з нами Vlada K.

Співачка – справжній приклад того, що вік не має абсолютно ніякого значення. Головне – наполегливо працювати, а також робити усе можливе для здійснення своїх мрій. Побажаємо зірці успіхів цьогоріч, а також втілення найзаповітніших мрій.

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