Сердючка, Андрій П'ятов, Юрій Ткач: дивіться трейлер української комедії Велика прогулянка

Кінокомпанія FILM.UA представила новий трейлер фільму Велика прогулянка. Сюжет стрічки розгортається у центрі протистояння місцевих бізнесменів.

Герої Великої Прогулянки – сім'ї Драгоманових та Наливайченків – зустрінуться на одній галявині та схрестять шампури в ім'я справжнього відпочинку. Дивіться офіційний трейлер за участю Олени Кравець, Юрія Ткача, Ірини Гатун, Андрія Ісаєнка, Позитива, Андрія П'ятова та Євгена Коноплянки.

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У трейлері можна буде також вперше почути уривок офіційного саундтреку, який Вєрка Сердючка спеціально для фільму записала українською мовою. Трек став першою за 20 років україномовною роботою зірки.

Виробництвом фільму займеться FILM.UA та телеканалу Україна. Картина вийде у прокат 24 лютого 2022 року.

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