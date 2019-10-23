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Юна мільярдерка показала спокусливе відео у білизні

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Кайлі Дженнер роздяглась в мережі - фото 1
Кайлі Дженнер роздяглась в мережі / instagram.com/kyliejenner

Популярна модель Кайлі Дженнер зробила пікантну рекламу білизни в мережі, вкотре підтвердивши, що її форми - це не фотошоп. Тут спекотно.

22-річна зірка реліті-шоу, модель, бізнесвумен та наймолодша у світі мільярдерка Кайлі Дженнер знаходить час не лише на роботу, а й на свій профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать більше як 147 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона кожного дня публікує свіжі кадри зі своїх буднів.

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Нещодавно Кайлі вирішила підтримати бренд білизни її сестри Кім Кардяшан, тому записала відео без верхнього одягу. Попри те, що камера періодично змінювала своє положення, важко було не помітити апетитні форми моделі, яку звинувачують у пластиці та любові до фотошопу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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