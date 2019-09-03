Юна Кайя Гербер знялася оголеною для Vogue

Дочка американської супермоделі Сінді Кроуфорд 18-річна Кайя Гербер знялася у пікантній фотосесії для британської версії Vogue. Сексуальні знімки дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Сьогодні, 3 вересня, моделі Кайї Гербер виповнилося 18 років і вона показала свою першу обкладинку Vogue. Красуня знялася для жовтневого номера.

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На знімках дочка Кроуфорд позувала в декількох нарядах. Зірка приміряла закрите чорно-біле плямисте плаття з об'ємним головним убором з цього ж матеріалу.

На іншому знімку дівчина знялася в ефектній кофті-сітці, яку красуня одягнула на голе тіло. Оголені груди Кайя прикрила руками. Також Гербер позувала в сітчастих колготках і об'ємному плащі.

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