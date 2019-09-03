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Серіал Кріпосна

Спокуслива гравець у покер показала мокрі фото в купальнику

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Сара Андервуд показала форми - фото 1
Сара Андервуд показала форми / instagram.com/saraunderwood

Модель Сара Андервуд знову прикувала увагу мережі до своєї розкішної фігури. Білявка підкорює серця не лише чарівною усмішкою, а й відвертістю.

35-річна американська фотомодель, блогерка та професійний гравець у покер Сара Андервуд з легкістю дивує та вражає тих, хто вперше заходить на її профіль в соцмережі Instagram. Сьогодні за білявкою без комплексів стежать понад 9 мільйонів користувачів, і це зовсім не дивно. Сара веде доволі колоритний спосіб життя, адже обожнює мандрувати та зовсім не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру.

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Недавні фото зірки у купальниках це підтверджують, адже Андервуд навіть у природному душі посеред лісу виглядає так, наче на професійній зйомці.

Спокуслива гравець у покер показала мокрі фото в купальнику - фото 352043

Спокуслива гравець у покер показала мокрі фото в купальнику - фото 352044

Джерело фото: instagram.com/saraunderwood

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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