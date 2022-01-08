56-річна Елізабет Херлі вразила ідеальним фото в бікіні

Знаменита модель Елізабет Херлі з легкістю підтверджує, що вік - це лише цифра. Ця красуня може позмагатись за вродою навіть з Монікою Беллуччі.

56-річна англійська модель, акторка та бізнесвумен Елізабет Херлі встигає не лише зніматись у фільмах, прикрашати модні бренди та займатись власними проєктами, а й веде акаунт в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 2 мільйони користувачів. Зірка обожнює ділитись кадрами зі своїх буднів, а також доволі спокусливими знімками з мінімальною кількістю одягу, передає Радіо MAXIMUM.

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Не винятком стало і свіже фото, на якому Херлі хизується розкішною формою у ледь помітному купальнику.

"Отримала цей кадр під час зйомок на Карибах, якраз перед тим, як вивихнути свою щиколотку. Зараз все ще на милицях і лежу на дивані, їм цукерки та шкодую себе", – відзначила з гумором модель. А фанати побажали їй швидкого одужання та наголосили, що вона має неймовірний вигляд.

instagram.com/elizabethhurley1

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