Юна донька Кейт Мосс знялась для популярного журналу

Донька Кейт Мосс Ліла стала обличчям нового номеру видання Dazed.

16-річна Ліла Мосс вже впевнено крокує по світу моди, адже нещодавно вона презентувала нову лінійку косметики Marc Jacobs. Тепер ж дівчина, за якою стежать в Instagram поки що тільки 34 тис. осіб, стала зіркою зимового номера журналу Dazed.

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"Щаслива поділитись з вами своєю першою сольною обкладинкою. Працювати з такою неймовірною командою – мрія", – ділиться Ліла.

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