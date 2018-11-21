Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Фенікс: Ріта Ора у звабливій сукні влаштувала гучну вечірку

  • 62
Ріта Ора в образі фенікса - фото 1
Ріта Ора в образі фенікса / instagram.com/ritaora

Популярна співачка Ріта Ора знову опинилась у центрі уваги через свій яскравий образ на власній вечірці.

27-річна англійська співачка Ріта Ора встигає не лише тішити фанатів яскравими хітами, а й своєю активністю у профілі в соцмережі Instagram. Там білявка зібрала аудиторію з понад у 14 мільйонів підписників, адже старається ділитись кадрами з усього, що з нею трапляється.

І ще: Ріта Ора розбурхала фанатів розкішним бюстом

Нещодавно Ріта влаштувала феєричну вечірку до виходу свого нового альбому, який отримав назву Фенікс. У честь такої події і сама зірка обрала незвичайний образ, який нагадав цього чарівного птаха.

Гортайте галерею:

Читайте також: Кім Кардашян здивувала своїми формами

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 листопада 2018: прогноз для знаків Зодіаку
  • 19 листопада, 14:50
  • 1971
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1443
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 451
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз