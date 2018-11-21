Фенікс: Ріта Ора у звабливій сукні влаштувала гучну вечірку

Популярна співачка Ріта Ора знову опинилась у центрі уваги через свій яскравий образ на власній вечірці.

27-річна англійська співачка Ріта Ора встигає не лише тішити фанатів яскравими хітами, а й своєю активністю у профілі в соцмережі Instagram. Там білявка зібрала аудиторію з понад у 14 мільйонів підписників, адже старається ділитись кадрами з усього, що з нею трапляється.

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Нещодавно Ріта влаштувала феєричну вечірку до виходу свого нового альбому, який отримав назву Фенікс. У честь такої події і сама зірка обрала незвичайний образ, який нагадав цього чарівного птаха.

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