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Юна дочка Хайді Клум знялася для обкладинки гламурного глянцю

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Дочка Хайді Клум - фото 1
Дочка Хайді Клум / instagram

16-річна дочка відомої німецької супермоделі Хайді Клум Хелен з'явилася на обкладинці глянцю. Для цього журналу свого часу знялася і її мама.

Daily Mail пише, що новий випуск "Glamour Germany" присвячений 20-річному ювілею видання. І саме Хайді стала першою моделлю, яка прикрасила обкладинку німецького глянцю.

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Юна красуня з'явилася у сукні з квітковим принтом, а завершували яскравий образ кілька прикрас на руках, а також красиво укладене волосся.

"Обкладинка до 20-річчя від Kristian Schuller. Спасибі всім, хто допоміг мені зробити її такою особливою. Для мене велика честь поділитися цим з моєю мамою, яка колись була першою моделлю на обкладинці Glamour Germany", – написала 16 річна модель на своїй сторінці в Instagram.

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