Юна дочка Джуда Лоу знялася в крихітному бікіні: гарячі фото

Дочка голлівудського актора Джуда Лоу, 18-річна Айріс, опублікувала на своїй сторінці в Instagram відвертий знімок, на якому позує в мікробікіні. Фотографія за лічені години набрала тисячі лайків.

Так, юна модель-початківець поділилася з своїми підписниками в мережі пікантним знімком, на якому красуня позує в домашній обстановці, при цьому дівчина лише у спокусливому купальнику. Екстремальне бікіні вигідно підкреслило струнку фігуру Айріс.

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Зараз дівчина пробує себе у модельному бізнесі. Вона встигла стати обличчям бренду Burberry Beauty, співпрацювати з Tiffany&Co і Cartier, а також стати амбасадором Coach.

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