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YUNA 2021: оприлюднено список номінантів музичної премії
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Престижна музична премія YUNA 2021 оприлюднила своїх номінантів. Цьогоріч переможців вибирають 79 експертів. Десята, ювілейна церемонія нагородження відбудеться 30-31 березня 2021 року.
Так, на голосування, згідно з регламентом премії, висувалися роботи українських виконавців, які вийшли в період з 1 листопада 2019 року по 31 жовтня 2020 року. Премія YUNA 2021 буде вручена у 17 номінаціях.
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Найкраща виконавиця
- Alina Pash
- alyona alyona
- Jerry Heil
- NK
- Оля Полякова
Найкращий виконавець
- KHAYAT
- MAX BARSKIH
- MONATIK
- Артем Пивоваров
- Сергій Бабкін
Найкращий поп-гурт
- KADNAY
- MOZGI
- KAZKA
- TVORCHI
- Время и Стекло
Найкращий рок-гурт
- O.Torvald
- Pianoбой
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
- The HARDKISS
- Бумбокс
Відкриття року
- GO_A
- Kosmopolis
- Lida Lee
- Our Atlantic
- АСАФАТОV
Найкращий відеокліп
- Бумбокс та Крихітка – Ангела
- MONATIK та Віра Брежнєва – ВЕЧЕРиНОЧКА
- ТНМК – Історія України за 5 хвилин
- АНТИТІЛА – Кіно
- The HARDKISS & MONATIK – Кобра
Найкращий альбом
- TVORCHI – 13 Waves
- MAX BARSKIH – 1990
- NK – Eclectica
- KAZKA – Nirvana
- TAYANNA – Жіноча сила
- Артем Пивоваров – Земной
Найкраща пісня
- Юлія Саніна та Тіна Кароль – "Вільна"
- The HARDKISS – Гора
- Артем Пивоваров – Дежавю
- АНТИТІЛА – Кіно
- The HARDKISS та MONATIK – Кобра
Найкраща пісня іншою мовою
- KRUTЬ – 99
- NK – A HUEVO
- TVORCHI – Bonfire
- SERDUCHKA – Make It Rain Champagne
- MONATIK & Віра Брежнєва – ВЕЧЕРиНОЧКА
Найкращий електронний хіт
- TVORCHI – Bonfire
- KADNAY – DanceDiscoParty
- MARUV & BOOSIN – I Want You
- ONUKA – Сеанс
- Ivan NAVI – Холодна ніч
Найкращий хіп-хоп-хіт
- Alina Pash – Bosorkanya
- MamaRika – MAVKA
- Бумбокс та Крихітка – Ангела
- alyona alyona & KALUSH – Гори
- ТНМК – Історія України за 5 хвилин
Інший формат
- ALLOISE
- Pur:Pur
- ДахаБраха
- ЛУНА
- Євген Хмара
Найкращий дует/колаборація
- Бумбкос та Крихітка – Ангела
- MONATIK та Віра Брежнєва – ВЕЧЕРиНОЧКА
- Тіна Кароль та Юлія Саніна – Вільна
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, KOZAK SYSTEM, СКАЙ, Артур Данієлян – Героям
- The HARDKISS & MONATIK – Кобра
Найкращий естрадний хіт
- Олег Винник – Безумная любовь
- DZIDZIO та Оля Цибульська – Киця
- Ірина Білик – Красная помада
- Олег Кензов – По кайфу
- ПТП, Олег Винник, Оля Полякова – Свят! Свят! Свят!
Найкраще концертне шоу
- Green Grey – Вертикальний концерт Live In Kyiv
- KAZKA – NIRVANA
- The HARDKISS – The HARDKISS. Акустика
- АНТИТІЛА – HELLO Kyiv Live
- Время и Стекло – Останній танець
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Джерело: yuna
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