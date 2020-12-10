YUNA 2021: оприлюднено список номінантів музичної премії

Престижна музична премія YUNA 2021 оприлюднила своїх номінантів. Цьогоріч переможців вибирають 79 експертів. Десята, ювілейна церемонія нагородження відбудеться 30-31 березня 2021 року.

Так, на голосування, згідно з регламентом премії, висувалися роботи українських виконавців, які вийшли в період з 1 листопада 2019 року по 31 жовтня 2020 року. Премія YUNA 2021 буде вручена у 17 номінаціях.

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Найкраща виконавиця

Alina Pash

alyona alyona

Jerry Heil

NK

Оля Полякова

Найкращий виконавець

KHAYAT

MAX BARSKIH

MONATIK

Артем Пивоваров

Сергій Бабкін

Найкращий поп-гурт

KADNAY

MOZGI

KAZKA

TVORCHI

Время и Стекло

Найкращий рок-гурт

O.Torvald

Pianoбой

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

The HARDKISS

Бумбокс

Відкриття року

GO_A

Kosmopolis

Lida Lee

Our Atlantic

АСАФАТОV

Найкращий відеокліп

Бумбокс та Крихітка – Ангела MONATIK та Віра Брежнєва – ВЕЧЕРиНОЧКА ТНМК – Історія України за 5 хвилин АНТИТІЛА – Кіно The HARDKISS & MONATIK – Кобра

Найкращий альбом

TVORCHI – 13 Waves

MAX BARSKIH – 1990

NK – Eclectica

KAZKA – Nirvana

TAYANNA – Жіноча сила

Артем Пивоваров – Земной

Найкраща пісня

Юлія Саніна та Тіна Кароль – "Вільна"

The HARDKISS – Гора

Артем Пивоваров – Дежавю

АНТИТІЛА – Кіно

The HARDKISS та MONATIK – Кобра

Найкраща пісня іншою мовою

KRUTЬ – 99

NK – A HUEVO

TVORCHI – Bonfire

SERDUCHKA – Make It Rain Champagne

MONATIK & Віра Брежнєва – ВЕЧЕРиНОЧКА

Найкращий електронний хіт

TVORCHI – Bonfire

KADNAY – DanceDiscoParty

MARUV & BOOSIN – I Want You

ONUKA – Сеанс

Ivan NAVI – Холодна ніч

Найкращий хіп-хоп-хіт

Alina Pash – Bosorkanya

MamaRika – MAVKA

Бумбокс та Крихітка – Ангела

alyona alyona & KALUSH – Гори

ТНМК – Історія України за 5 хвилин

Інший формат

ALLOISE

Pur:Pur

ДахаБраха

ЛУНА

Євген Хмара

Найкращий дует/колаборація

Бумбкос та Крихітка – Ангела

MONATIK та Віра Брежнєва – ВЕЧЕРиНОЧКА

Тіна Кароль та Юлія Саніна – Вільна

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, KOZAK SYSTEM, СКАЙ, Артур Данієлян – Героям

The HARDKISS & MONATIK – Кобра

Найкращий естрадний хіт

Олег Винник – Безумная любовь

DZIDZIO та Оля Цибульська – Киця

Ірина Білик – Красная помада

Олег Кензов – По кайфу

ПТП, Олег Винник, Оля Полякова – Свят! Свят! Свят!

Найкраще концертне шоу

Green Grey – Вертикальний концерт Live In Kyiv

KAZKA – NIRVANA

The HARDKISS – The HARDKISS. Акустика

АНТИТІЛА – HELLO Kyiv Live

Время и Стекло – Останній танець

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