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YUNA 2021: оприлюднено список номінантів музичної премії

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YUNA 2021 - фото 1
YUNA 2021

Престижна музична премія YUNA 2021 оприлюднила своїх номінантів. Цьогоріч переможців вибирають 79 експертів. Десята, ювілейна церемонія нагородження відбудеться 30-31 березня 2021 року.

Так, на голосування, згідно з регламентом премії, висувалися роботи українських виконавців, які вийшли в період з 1 листопада 2019 року по 31 жовтня 2020 року. Премія YUNA 2021 буде вручена у 17 номінаціях.

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Найкраща виконавиця

  • Alina Pash
  • alyona alyona
  • Jerry Heil
  • NK
  • Оля Полякова

Найкращий виконавець

  • KHAYAT
  • MAX BARSKIH
  • MONATIK
  • Артем Пивоваров
  • Сергій Бабкін

Найкращий поп-гурт

  • KADNAY
  • MOZGI
  • KAZKA
  • TVORCHI
  • Время и Стекло

Найкращий рок-гурт

  • O.Torvald
  • Pianoбой
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
  • The HARDKISS
  • Бумбокс

Відкриття року

  • GO_A
  • Kosmopolis
  • Lida Lee
  • Our Atlantic
  • АСАФАТОV

Найкращий відеокліп

  1. Бумбокс та Крихітка – Ангела
  2. MONATIK та Віра Брежнєва – ВЕЧЕРиНОЧКА
  3. ТНМК – Історія України за 5 хвилин
  4. АНТИТІЛА – Кіно
  5. The HARDKISS & MONATIK – Кобра

Найкращий альбом

  • TVORCHI – 13 Waves
  • MAX BARSKIH – 1990
  • NK – Eclectica
  • KAZKA – Nirvana
  • TAYANNA – Жіноча сила
  • Артем Пивоваров – Земной

Найкраща пісня

  • Юлія Саніна та Тіна Кароль – "Вільна"
  • The HARDKISS – Гора
  • Артем Пивоваров – Дежавю
  • АНТИТІЛА – Кіно
  • The HARDKISS та MONATIK – Кобра

Найкраща пісня іншою мовою

  • KRUTЬ – 99
  • NK – A HUEVO
  • TVORCHI – Bonfire
  • SERDUCHKA – Make It Rain Champagne
  • MONATIK & Віра Брежнєва – ВЕЧЕРиНОЧКА

Найкращий електронний хіт

  • TVORCHI – Bonfire
  • KADNAY – DanceDiscoParty
  • MARUV & BOOSIN – I Want You
  • ONUKA – Сеанс
  • Ivan NAVI – Холодна ніч

Найкращий хіп-хоп-хіт

  • Alina Pash – Bosorkanya
  • MamaRika – MAVKA
  • Бумбокс та Крихітка – Ангела
  • alyona alyona & KALUSH – Гори
  • ТНМК – Історія України за 5 хвилин

Інший формат

  • ALLOISE
  • Pur:Pur
  • ДахаБраха
  • ЛУНА
  • Євген Хмара

Найкращий дует/колаборація

  • Бумбкос та Крихітка – Ангела
  • MONATIK та Віра Брежнєва – ВЕЧЕРиНОЧКА
  • Тіна Кароль та Юлія Саніна – Вільна
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, KOZAK SYSTEM, СКАЙ, Артур Данієлян – Героям
  • The HARDKISS & MONATIK – Кобра

Найкращий естрадний хіт

  • Олег Винник – Безумная любовь
  • DZIDZIO та Оля Цибульська – Киця
  • Ірина Білик – Красная помада
  • Олег Кензов – По кайфу
  • ПТП, Олег Винник, Оля Полякова – Свят! Свят! Свят!

Найкраще концертне шоу

  • Green Grey – Вертикальний концерт Live In Kyiv
  • KAZKA – NIRVANA
  • The HARDKISS – The HARDKISS. Акустика
  • АНТИТІЛА – HELLO Kyiv Live
  • Время и Стекло – Останній танець

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Джерело: yuna
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