Google назвав найпопулярніші відео в Україні: що дивилися українці на YouTube в 2020 році

Компанія Google представила традиційний щорічний рейтинг найпопулярніших відео 2020 року на YouTube, які зібрали найбільшу кількість переглядів. І ось що дивилися в Україні.

У 2020 році українські юзери YouTube найбільше дивилися розважальний і пізнавальний контент, а також інтерв'ю відомих людей. Так, у рейтингу найпопулярніших роликів нинішнього року на сервісі лідером стала пародія від каналу SILIRADA на хіт білоруського виконавця Мевл "Холодок". Друге і третє місце зайняли випуски ТВ-шоу – "Холостячка" і "Від пацанки до панянки". Крім того, у десятку потрапило інтерв'ю Андрія Богдана Дмитру Гордону, а також сюжет про острів Балі з каналу Антона Птушкіна про подорожі.

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10 найпопулярніших відео в Україні у 2020 році

Мевл – Холодок | Валентинка (Пародія); Холостячка – Випуск 1 від 23.10.2020; Від пацанки до панянки. Випуск 1. Сезон 4 – 17.02.2020; Богдан. Крах Зеленського, Єрмак, кидок Путіна, посадка Порошенко, Коломойський. В гостях у Гордона; Повернулися у ШКОЛУ на Один День Челендж!; Юрій Дудь х Лоліта | ЩО БУЛО ДАЛІ?; MORGENSHTERN – головний шоумен Росії-2020 / вДудь; CADILLAC (пародія) – MORGENSHTERN & Елджей | ЗНО (feat. Mak & Євген Бондаренко); Балі і чому всі на ньому збожеволіли. Великий Випуск; За скільки опариші з'їдять бургер?

Серед музичних відео найбільше переглядів в Україні у нинішньому році зібрала колаборація співачки Клави Кока і популярного виконавця NILETTO з хітом "Краш".

ТОП 10 музичних відео 2020 року в Україні

Клава Кока & NILETTO – Краш; LITTLE BIG – HYPNODANCER; ARTIK & ASTI – Дівчинка танцюй; MIA BOYKA & ЕГОР ШИП – Пікачу; Little Big – Uno – Eurovision 2020; MORGENSHTERN & Елджей – Cadillac; Dabro – Юність; MORGENSHTERN & Тіматі – El Problema (Prod. SLAVA MARLOW); Баста & Zivert – Не хворій; MONATIK & Віра Брежнєва – Вечериночка.

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