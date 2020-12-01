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Google назвав найпопулярніші відео в Україні: що дивилися українці на YouTube в 2020 році

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Google назвав найпопулярніші відео в Україні: що дивилися українці на YouTube в 2020 році - фото 1

Компанія Google представила традиційний щорічний рейтинг найпопулярніших відео 2020 року на YouTube, які зібрали найбільшу кількість переглядів. І ось що дивилися в Україні.

У 2020 році українські юзери YouTube найбільше дивилися розважальний і пізнавальний контент, а також інтерв'ю відомих людей. Так, у рейтингу найпопулярніших роликів нинішнього року на сервісі лідером стала пародія від каналу SILIRADA на хіт білоруського виконавця Мевл "Холодок". Друге і третє місце зайняли випуски ТВ-шоу – "Холостячка" і "Від пацанки до панянки". Крім того, у десятку потрапило інтерв'ю Андрія Богдана Дмитру Гордону, а також сюжет про острів Балі з каналу Антона Птушкіна про подорожі.

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10 найпопулярніших відео в Україні у 2020 році

  1. Мевл – Холодок | Валентинка (Пародія);
  2. Холостячка – Випуск 1 від 23.10.2020;
  3. Від пацанки до панянки. Випуск 1. Сезон 4 – 17.02.2020;
  4. Богдан. Крах Зеленського, Єрмак, кидок Путіна, посадка Порошенко, Коломойський. В гостях у Гордона;
  5. Повернулися у ШКОЛУ на Один День Челендж!;
  6. Юрій Дудь х Лоліта | ЩО БУЛО ДАЛІ?;
  7. MORGENSHTERN – головний шоумен Росії-2020 / вДудь;
  8. CADILLAC (пародія) – MORGENSHTERN & Елджей | ЗНО (feat. Mak & Євген Бондаренко);
  9. Балі і чому всі на ньому збожеволіли. Великий Випуск;
  10. За скільки опариші з'їдять бургер?

Серед музичних відео найбільше переглядів в Україні у нинішньому році зібрала колаборація співачки Клави Кока і популярного виконавця NILETTO з хітом "Краш".

ТОП 10 музичних відео 2020 року в Україні

  1. Клава Кока & NILETTO – Краш;
  2. LITTLE BIG – HYPNODANCER;
  3. ARTIK & ASTI – Дівчинка танцюй;
  4. MIA BOYKA & ЕГОР ШИП – Пікачу;
  5. Little Big – Uno – Eurovision 2020;
  6. MORGENSHTERN & Елджей – Cadillac;
  7. Dabro – Юність;
  8. MORGENSHTERN & Тіматі – El Problema (Prod. SLAVA MARLOW);
  9. Баста & Zivert – Не хворій;
  10. MONATIK & Віра Брежнєва – Вечериночка.

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Джерело: googleblog
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