TVORCHI – Віч-на-віч: дивіться онлайн новий кліп у стилі диско

Гурт TVORCHI представив кліп на нову пісню. У ролику глядачі мають можливість перенестися в епоху диско. Насолоджуйтеся свіжим треком хлопців на Радіо МАКСИМУМ!

У кліпі на пісню "Віч-на-віч" соліст гурту Джеффрі Кенні сідає у крісло й надягає окуляри віртуальної реальності. Далі дивіться самі на Радіо МАКСИМУМ!

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"Це історія одного героя на зламі двох світів: реального та віртуального. Тільки наодинці з собою ми можемо відповісти відверто, чого нам насправді хочеться. Але тільки в реальному житті ми можемо втілювати бажання по-справжньому, відчувати і переживати всі емоції", – йдеться в описі до відео.

TVORCHI – Віч-на-віч, дивіться новий кліп гурту:

Віч-на-віч, текст і слова пісні

Я знаю наш сюжет

Все що ти зробиш

Це буде наш секрет



Ти мені треба

Іди назад

Я розум втрачаю

Як психопат



Не бійся рухатись

Ми танцюватимем всю ніч

Це божевілля

Ми з тобою віч-на-віч



Віч-на-віч

Віч-на-віч

Віч-на-віч



Між нами вогонь

Як ти хотіла

Нас підкорила

магія тіла



Таємний сюжет

В нашому фільмі

Наш тет-а-тет

В шаленому ритмі



Я знаю наш сюжет

Все що ти зробиш

Це буде наш секрет



Ти мені треба

Іди назад

Я розум втрачаю

Як психопат



Не бійся рухатись

Ми танцюватимем всю ніч

Це божевілля

Ми з тобою віч-на-віч



Віч-на-віч

Віч-на-віч

Віч-на-віч

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