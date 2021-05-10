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TVORCHI – Віч-на-віч: дивіться онлайн новий кліп у стилі диско

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Дивіться новий кліп гурту TVORCHI - фото 1
Дивіться новий кліп гурту TVORCHI

Гурт TVORCHI представив кліп на нову пісню. У ролику глядачі мають можливість перенестися в епоху диско. Насолоджуйтеся свіжим треком хлопців на Радіо МАКСИМУМ!

У кліпі на пісню "Віч-на-віч" соліст гурту Джеффрі Кенні сідає у крісло й надягає окуляри віртуальної реальності. Далі дивіться самі на Радіо МАКСИМУМ!

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"Це історія одного героя на зламі двох світів: реального та віртуального. Тільки наодинці з собою ми можемо відповісти відверто, чого нам насправді хочеться. Але тільки в реальному житті ми можемо втілювати бажання по-справжньому, відчувати і переживати всі емоції", – йдеться в описі до відео.

TVORCHI – Віч-на-віч, дивіться новий кліп гурту:

Віч-на-віч, текст і слова пісні

Я знаю наш сюжет
Все що ти зробиш
Це буде наш секрет

Ти мені треба
Іди назад
Я розум втрачаю
Як психопат

Не бійся рухатись
Ми танцюватимем всю ніч
Це божевілля
Ми з тобою віч-на-віч

Віч-на-віч
Віч-на-віч
Віч-на-віч

Між нами вогонь
Як ти хотіла
Нас підкорила
магія тіла

Таємний сюжет
В нашому фільмі
Наш тет-а-тет
В шаленому ритмі

Я знаю наш сюжет
Все що ти зробиш
Це буде наш секрет

Ти мені треба
Іди назад
Я розум втрачаю
Як психопат

Не бійся рухатись
Ми танцюватимем всю ніч
Це божевілля
Ми з тобою віч-на-віч

Віч-на-віч
Віч-на-віч
Віч-на-віч

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