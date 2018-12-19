Номінанти YUNA 2019: які українські артисти борються за звання найкращих

Щорічна музична премія YUNA назвала імена артистів та гуртів, які стали номінантами премії у 2019 році. Дізнайтеся, хто став претендентом на українську "Греммі"!

Премія YUNA (Yearly Ukrainian National Awards) існує в Україні з 2011 року, тож в 2019-му нагороди музикантам вручать вже увосьме. Імена переможців стануть відомі 22 березня 2019 року під час урочистої церемонії в Палаці мистецтв "Україна".

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А поки що до вашої уваги всі номінанти на премію!

Усі номінанти YUNA 2019: список

Найкращий виконавець

MONATIK

Арсен Мірзоян

Макс Барських

Олег Винник

Сергей Бабкін

Найкраща виконавиця

Jamala

NK

TAYANNA

Оля Полякова

Христина Соловій

Найкращий поп-гурт

KADNAY

KAZKA

MOZGI

Onuka

Время и Стекло

Найкращий рок-гурт

O.Torvald

Pianoбой

THE HARDKISS

Антитіла

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Найкраща пісня

TDME – Антитіла

Все, що тебе не вбиває – Pianoбой

Кораблі – THE HARDKISS

Крила – Jamala

Плакала – KAZKA

Найкраща пісня іншою мовою

#этомояночь – NK

Drunk Groove – MARUV та BOOSIN

Superstar – LOBODA

Глубоко – MONATIK та Надя Дорофеєва

Сделай громче – Макс Барських

Найкращий дует

Drunk Groove – MARUV та BOOSIN

Глубоко – MONATIK та Надя Дорофеєва

Найкращий день – Потап та Олег Винник

Тримай мене – Бумбокс та The Gitas

Цей день – MONATIK та Ніна Матвієнко

Найкращий альбом

Black Water – MARUV

KARMA – KAZKA

Mozaїka – Onuka

Залізна ластівка – THE HARDKISS

Тримай мене – TAYANNA

Найкращий відеокліп

Drunk Groove – MARUV та BOOSIN

Superstar – LOBODA

TDME – Антитіла

Глубоко – MONATIK та Надя Дорофеєва

Плакала – KAZKA

Відкриття року

Alina Pash

BOOSIN

MARUV

NK

The Gitas

Найкращий естрадний хіт

Мама – Оля Полякова

Найкращий день – Потап та Олег Винник

Не ховай очей – Ірина Білик

Тримай – NK

Як жити без тебе – Олег Винник

Найкращий електронний хіт

Afrika – Іван Дорн

Animal – Onuka

Drunk Groove – MARUV та BOOSIN

Focus On Me – MARUV

Тіло – KADNAY

Найкращий хіп-хоп хіт

Bitanga – Alina Pash

Алё, алё – MOZGI

Покопокохай – TamerlanAlena

Рибки – Alyona Alyona

Файно – MamaRika

Найкраще концертне шоу

Великий стадіонний концерт "Кузьма – 50" у Львові

Всеукраїнський тур "На вершині" (Pianoбой)

Гранд-шоу "Королева ночі" (Оля Полякова)

Концерт "День Незалежності з Океаном Ельзи" (Океан Ельзи)

Шоу "Залізна ластівка" (The HARDKISS)

Найкращий менеджмент артиста

Enjoy! Records – Jamala

Mamamusic – KAZKA

MONATIK Corporation – MONATIK

NKteam by NICE2CU – NK

Secret Service EA – TAYANNA, Макс Барських, Оля Полякова

YULA company, Сніжана Бабкіна – Сергій Бабкін

Андрій Балан, Susy Production – Христина Соловій

Валерія Левицька (VIDLIK Records) – Onuka

Дмитро Шуров – Pianoбой

Єгор Кір'янов – The HARDKISS

Женя Галич, Юлія Каменчук – O.Torvald

Олег Ходачук, Максим Ткаченко, Євген Горюнов – БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Олександр Горбенко (RockSoulana Music) – Олег Винник

Олена Коляденко – KADNAY

Продюсерський центр Потапа та Ірини Горової MOZGI Entertainment – MOZGI, Время и Стекло

Сергій Вусик, Олена Гармаш – Антитіла

Юлія Колесник, Тетяна Зякун – Арсен Мірзоян

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