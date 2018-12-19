Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Номінанти YUNA 2019: які українські артисти борються за звання найкращих
-
- 30
Щорічна музична премія YUNA назвала імена артистів та гуртів, які стали номінантами премії у 2019 році. Дізнайтеся, хто став претендентом на українську "Греммі"!
Премія YUNA (Yearly Ukrainian National Awards) існує в Україні з 2011 року, тож в 2019-му нагороди музикантам вручать вже увосьме. Імена переможців стануть відомі 22 березня 2019 року під час урочистої церемонії в Палаці мистецтв "Україна".
І ще: M1 MUSIC AWARDS 2018 - оголошені переможці української премії
А поки що до вашої уваги всі номінанти на премію!
Усі номінанти YUNA 2019: список
Найкращий виконавець
- MONATIK
- Арсен Мірзоян
- Макс Барських
- Олег Винник
- Сергей Бабкін
Найкраща виконавиця
- Jamala
- NK
- TAYANNA
- Оля Полякова
- Христина Соловій
Найкращий поп-гурт
- KADNAY
- KAZKA
- MOZGI
- Onuka
- Время и Стекло
Найкращий рок-гурт
- O.Torvald
- Pianoбой
- THE HARDKISS
- Антитіла
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
Найкраща пісня
- TDME – Антитіла
- Все, що тебе не вбиває – Pianoбой
- Кораблі – THE HARDKISS
- Крила – Jamala
- Плакала – KAZKA
Найкраща пісня іншою мовою
- #этомояночь – NK
- Drunk Groove – MARUV та BOOSIN
- Superstar – LOBODA
- Глубоко – MONATIK та Надя Дорофеєва
- Сделай громче – Макс Барських
Найкращий дует
- Drunk Groove – MARUV та BOOSIN
- Глубоко – MONATIK та Надя Дорофеєва
- Найкращий день – Потап та Олег Винник
- Тримай мене – Бумбокс та The Gitas
- Цей день – MONATIK та Ніна Матвієнко
Найкращий альбом
- Black Water – MARUV
- KARMA – KAZKA
- Mozaїka – Onuka
- Залізна ластівка – THE HARDKISS
- Тримай мене – TAYANNA
Найкращий відеокліп
- Drunk Groove – MARUV та BOOSIN
- Superstar – LOBODA
- TDME – Антитіла
- Глубоко – MONATIK та Надя Дорофеєва
- Плакала – KAZKA
Відкриття року
- Alina Pash
- BOOSIN
- MARUV
- NK
- The Gitas
Найкращий естрадний хіт
- Мама – Оля Полякова
- Найкращий день – Потап та Олег Винник
- Не ховай очей – Ірина Білик
- Тримай – NK
- Як жити без тебе – Олег Винник
Найкращий електронний хіт
- Afrika – Іван Дорн
- Animal – Onuka
- Drunk Groove – MARUV та BOOSIN
- Focus On Me – MARUV
- Тіло – KADNAY
Найкращий хіп-хоп хіт
- Bitanga – Alina Pash
- Алё, алё – MOZGI
- Покопокохай – TamerlanAlena
- Рибки – Alyona Alyona
- Файно – MamaRika
Найкраще концертне шоу
- Великий стадіонний концерт "Кузьма – 50" у Львові
- Всеукраїнський тур "На вершині" (Pianoбой)
- Гранд-шоу "Королева ночі" (Оля Полякова)
- Концерт "День Незалежності з Океаном Ельзи" (Океан Ельзи)
- Шоу "Залізна ластівка" (The HARDKISS)
Найкращий менеджмент артиста
- Enjoy! Records – Jamala
- Mamamusic – KAZKA
- MONATIK Corporation – MONATIK
- NKteam by NICE2CU – NK
- Secret Service EA – TAYANNA, Макс Барських, Оля Полякова
- YULA company, Сніжана Бабкіна – Сергій Бабкін
- Андрій Балан, Susy Production – Христина Соловій
- Валерія Левицька (VIDLIK Records) – Onuka
- Дмитро Шуров – Pianoбой
- Єгор Кір'янов – The HARDKISS
- Женя Галич, Юлія Каменчук – O.Torvald
- Олег Ходачук, Максим Ткаченко, Євген Горюнов – БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
- Олександр Горбенко (RockSoulana Music) – Олег Винник
- Олена Коляденко – KADNAY
- Продюсерський центр Потапа та Ірини Горової MOZGI Entertainment – MOZGI, Время и Стекло
- Сергій Вусик, Олена Гармаш – Антитіла
- Юлія Колесник, Тетяна Зякун – Арсен Мірзоян
Дивіться також: THE HARDKISS – Коханці: новий крутий кліп гурту
Читай максимум цікавих новин у Viber
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
14:41Скандинавська зима у затишних фото Келлі Хадсон
-
14:26Секрети домашніх тварин 2: з'явився новий трейлер мультфільму
-
14:10Справжній код да Вінчі: вчені назвали дату кінця світу
-
13:53Названа тривалість сексу у молодих батьків
-
13:40Лестер – Манчестер Сіті: як Зінченко забив вирішальне пенальті (відео)
-
Українські новорічні пісні для ваших ідеальних зимових свят
-
13:29Xiaomi готує прошивку MIUI 11: які смартфони отримають оновлення
-
13:10Номінанти YUNA 2019: які українські артисти борються за звання найкращих
-
12:54Домашні улюбленці, які обожнюють ялинки: епічні фото
-
12:33Яким буде iPhone XI: з'явилося відео
-
12:15Як прикрасити дім на Новий рік 2019: ідеї та декор своїми руками
-
11:55Кім Кардашян у міні-сукні знялась з маленькою донечкою
-
11:31Маск відкрив підземний тунель у Лос-Анджелесі: перші фото
-
11:17Дика природа Арктики у вражаючих фото мандрівника
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
10:42Ідеальна пропозиція руки та серця підкорила Reddit
-
10:18Сучасний рок: плейлист нових альтернативних пісень тижня
-
09:50Пол Маккартні випустив яскравий кліп з Еммою Стоун
-
09:27Рятувальники оголосили попередження для українців
-
08:53Емілі Ратажковскі похизувалась стрункими ногами
-
08:31Чому варто щодня їсти йогурт
-
08:00КОКТЕБЕЛЬ на виставці ProWein China 2018
-
07:57Кросовер Seat Ateca підготували для важкого бездоріжжя
-
07:33Яку погоду очікувати в Україні 19 грудня
-
07:17Вчені зняли найвіддаленіший об'єкт Сонячної системи
-
13:40Лестер – Манчестер Сіті: як Зінченко забив вирішальне пенальті (відео)
-
12:15Як прикрасити дім на Новий рік 2019: ідеї та декор своїми руками
-
10:18Сучасний рок: плейлист нових альтернативних пісень тижня
-
07:33Яку погоду очікувати в Україні 19 грудня
- 18 грудня
-
21:50Серіал За правом любові 6 серія – дивитися онлайн 18-12-2018
-
17:19Чому варто йти на фільм Аквамен: рецензія зі спойлерами
-
15:20Салати на Новий рік 2019: рецепти дешевих і смачних салатів з фото
-
12:40THE HARDKISS – Коханці: дивіться новий крутий кліп гурту
-
12:00Як гарно прикрасити ялинку на Новий рік 2019: оригінальні ідеї у фото
-
08:555 ознак того, що кава не приносить вам користі
-
07:14Сніжно та морозно: погода 18 грудня в Україні
- 17 грудня
-
21:45Серіал За правом любові 5 серія – дивитися онлайн 17-12-2018
-
18:13П'ять легких способів побороти зимову втому
-
15:12Жеребкування 1/16 Ліги Європи: стали відомі суперники Динамо і Шахтаря
-
14:00Новорічна ялинка 2019: поради, як обрати зелену красуню
-
12:14Подарунки на Миколая коханому: ідеї, що подарувати хлопцю чи чоловіку
-
09:31Міс Всесвіт 2018: як виглядає переможниця конкурсу
-
07:00Гороскоп на цей тиждень 17 – 23 грудня 2018 для знаків Зодіаку
- 16 грудня
-
21:55Які помилки допускають водії при регулюванні дзеркал
-
19:55Зимовий плейлист популярної музики для затишного вечора
-
17:30Дівчина тижня: сексуальна американська фітнес-модель Ана Чері (18+)
-
15:16Українців попередили про небезпеку лавин
-
09:19Футболіст Динамо увійшов у трійку кращих гравців Європи
-
08:13Медики розповіли, чому потрібно регулярно їсти гранати
- 15 грудня
-
23:53Х-фактор 9: хто покинув шоу у четвертому прямому ефірі від 15-12-2018
Радіо Максимум › Новини › Музика ›