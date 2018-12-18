THE HARDKISS – Коханці: дивіться новий крутий кліп гурту

Відомий український гурт The Hardkiss випустив новий кліп на пісню "Коханці" зі свого свіжого альбому "Залізна ластівка". Ефектне відео показує історію про "токсичні" стосунки, які уразили жителів цілого міста. Зацініть!

Саме пісня "Коханці" стала головним синглом альбому THE HARDKISS – "Залізна ластівка". За два місяці композиція зібрала понад 2 мільйони прослуховувань на YouTube, тож недивно, що гурт зняв на неї кліп. Режисером відео традиційно виступив продюсер THE HARDKISS Вал Бебко. Інна Грабар стала другим режисером, а оператором-постановником був запрошений Ярослав Пілунський.

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Для кліпу "Коханці" музиканти побудували ціле місто – місто коханців, кожен з яких травмований минулими стосунками. Хореографом-постановником кліпу виступила учасниця шоу Танці з зірками Юлія Сахневич. Дивіться, що з цього вийшло!

THE HARDKISS – дивитися онлайн новий кліп Koxaнці:

"Моя героїня в кліпі веде монолог, звертається до коханого, який більше не чує і нічого не відчуває до неї, – коментує прем'єру солістка колективу Юлія Саніна. – Ще одна героїня – це образ чистої невинної душі, яка потрапляє в світ спокуси і пристрасті. Її біла сукня стає брудною від чужих рук – це є cимволом впливу, який люди здійснюють один на одного. У кліпі є ще кілька героїв і сюжетних ліній, символів і таємних смислів – нехай глядачі прочитають їх самостійно".

THE HARDKISS випустив новий кліп Коханці

Нагадаємо, що третій студійний альбом THE HARDKISS "Залізна ластівка" вийшов у вересні 2018-го. На початку березня 2019 року група продовжить тур на його підтримку.

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