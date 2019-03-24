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YUNA 2019: Надя Дорофєєва засвітилася у прозорій сукні

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Надя Дорофєєва наділа для світського заходу коротке чорне плаття - фото 1
Надя Дорофєєва наділа для світського заходу коротке чорне плаття / Cosmopolitan

Українська співачка Надя Дорофєєва показала фанатам фотозвіт з церемонії музичної премії YUNA 2019.

Нещодавно артистка опублікувала у своєму Instagram ряд фотографій, на яких позує в пікантному образі і з новою зачіскою.

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Надя Дорофєєва вирішила показати фанатам, як вона проводила час на церемонії музичної премії YUNA 2019. Так, на кількох знімках артистка позує разом з колегою Олексієм Завгороднім. Також є фото, де вона з'явилася на червоній доріжці, в глядацькому залі, і навіть в ліфті.

Як видно на знімках, Надя Дорофєєва наділа для світського заходу коротке чорне плаття на бретельках зі спокусливим декольте. При цьому виглядає цей наряд як боді з прозорою спідницею і пір'ям.

Гортайте фотогалерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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