YUNA 2019: Надя Дорофєєва засвітилася у прозорій сукні

Українська співачка Надя Дорофєєва показала фанатам фотозвіт з церемонії музичної премії YUNA 2019.

Нещодавно артистка опублікувала у своєму Instagram ряд фотографій, на яких позує в пікантному образі і з новою зачіскою.

І ще: Время и Стекло – Дим: вийшла перша українська пісня популярного гурту

Надя Дорофєєва вирішила показати фанатам, як вона проводила час на церемонії музичної премії YUNA 2019. Так, на кількох знімках артистка позує разом з колегою Олексієм Завгороднім. Також є фото, де вона з'явилася на червоній доріжці, в глядацькому залі, і навіть в ліфті.

Як видно на знімках, Надя Дорофєєва наділа для світського заходу коротке чорне плаття на бретельках зі спокусливим декольте. При цьому виглядає цей наряд як боді з прозорою спідницею і пір'ям.

Гортайте фотогалерею:

Читайте також: Надя Дорофєєва показала, як бути сексуальною у спортивних штанях