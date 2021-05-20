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Юля "Зайка" Бельченко з Холостяка 11: що треба знати про скандальну фіналістку шоу
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Проєкт Холостяк 11 доходить до логічного кінця. Уже у п'ятницю, 21 травня, ми дізнаємось ім'я переможниці реаліті. Кому ж Михайло Заливако вручить заповітну каблучку? У фіналі шоу залишилися Юля, Аня та Розалі, і саме вони поборються за серце парубка. До вашої уваги біографія та особисті фото Юлії.
Юля "Зайка" Бельченко – біографія учасниці Холостяк 11
- Прізвище: Бельченко
- Вік: 27 років
- Знак зодіаку: Овен
- Місто: Київ
- Освіта: бакалавр – КНУ ім. Тараса Шевченка (туризм), магістр — WSSP, Lublin (туризм)
Юлія працює контент-менеджеркою, СММ-менеджеркою та графічною дизайнеркою. У якості хобі продає речі на маркетплейсах. Мріє відкрити свою рекламну агенцію. Ідеального чоловіка бачить таким: добрий, кмітливий, веселий, спортивної статури, амбітний, працьовитий, без шкідливих звичок.
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Юля розповіла про себе на своїй сторінці інстаграм. Дівчина народилася і виросла в Києві, навчалася в школі №214, а пізніше в Українському гуманітарному ліцеї. Коли вона вступила до КНУ ім. Тараса Шевченка, то почала шукати роботу, адже стипендія була 720 гривень на місяць, а сидіти на шиї у мами дівчині не хотілося.
Інстаграм Юлі "Зайки": https://www.instagram.com/julz_seven/
Оскільки Юля "Зайка" навчалася на туризмі, у неї був предмет екскурсознавство, а одним із завдань було відвідати музей та написати наукову статтю. В цей же день в музеї їй запропонували роботу і вона погодилася стати молодшим науковим співробітником. Це був справжній вихід із зони комфорту, оскільки дівчина завжди боялася виступів перед великою аудиторією. За пів року вона написала свою екскурсію, захистила її перед директором і колективом музею. В її роботу входили екскурсії для школярів і студентів непрофільних ВНЗ. Таким чином вона і гроші заробляла і намагалася побороти страх публічних виступів.
Пізніше Юля вирішила, що пора працювати за фахом, тому влаштувалася в турфірму KLM-тур менеджером з туризму. На 4 курсі вона була завантажена написанням курсової роботи, іспитами та вступом у Польщі, тому вирішила попрацювати адміністратором в салоні краси (графік 2/2 давав досить вільного часу для навчання). З того часу вона знає все про солярії, манікюри та інші процедури краси.
Далі Юля поїхала в Польщу отримувати ступінь магістра. Житло довелося шукати самостійно і платити за нього теж. Знову пошуки роботи – працювала касиром в супермаркеті E. Leclerc, працівником на заводі з виробництва пластикових деталей і на фабриці Herbapol.
Після закінчення 1 курсу магістратури, вона поїхала на стажування до Греції на острів Крит – пропрацювала літо в готелі Hermes Dessole. До зарплати від готелю (350 євро/місяць) дівчина отримувала стипендію Erasmus (500 євро/місяць) та трохи чайових. Ці кошти дозволили їй оплатити 2 роки навчання в Польщі. Отримавши диплом магістра, вона повернулася в Україну і почала працювати у сфері реклами.
Шлях Юлі "Зайки" на проєкті
Юля прийшла на проєкт у незвичному образі – ростовому костюмі зайця, за що й отримала прізвисько "Зайка". Цим вона одразу запам'яталася холостяку та отримала перше індивідуальне побачення з Михайлом, на якому вони відправилися на шопінг та створювали власноруч каблучки.
Далі дівчина довго сиділа без зустрічей з Михайлом, що її дуже бентежило та засмучувало. Юля стверджує, що вже тоді у неї були почуття до холостяка. Попри це, Зайка не надто проявляла себе, була беземоційною, закритою та відстороненою. Міша давав їй багато шансів. Вперше він її вигнав з проєкту й повернув вже біля лімузина. Вдруге холостяк відправив Юлю додому остаточно, проте не все так однозначно. Перед фіналом Зайка написала лист до Міші з проханням зустрітися. На цьому етапі Михайло познайомився з мамою дівчини та познайомив Юлю зі своєю мамою по відеозв'язку. Після чого вирішив повернути дівчину на проєкт у сам фінал. Так Юля "Зайка" стала фіналісткою романтичного шоу Холостяк 11.
Фото Юлі з Мішею
Найкращі фото Юлі "Зайки" з Instagram
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