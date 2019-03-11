Українці розповіли, чого хочуть від майбутнього президента

Громадяни України назвали основні мотиви, якими будуть керуватися під час голосування за майбутнього президента.

Основними намірами для голосування на виборах президента є здатність кандидата змінити країну і вести її в правильному напрямку. Такими є результати опитування, проведеного групою Рейтинг.

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Опитування проводилося 1-7 березня 2019 року серед 5000 українців від 18 років і старше у всіх регіонах країни, крім тимчасово окупованих територій. Помилка репрезентативності дослідження – до 1,5%.

На пропозицію назвати не більше трьох чинників при виборі того чи іншого кандидата 50% респондентів назвали мотив "Кандидат може принести зміни в країну", 33% – "У кандидата є реальна програма розвитку України", 27% – "Кандидат поведе країну в правильному напрямку".

Судячи з результатів, найменше українців в плані вибору цікавить думка близьких і друзів. Мотив "Кандидата підтримують мої родичі, друзі" назвали лише 5% опитаних.

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