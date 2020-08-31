Юлія Саніна вразила запальним ча-ча-ча на Танцях з зірками: відео

Вокалістка The Hardkiss Юлія Саніна розбурхала публіку своєю участю у новому сезону шоу "Танці з зірками". На першому ж виступі Саніна станцювала ча-ча-ча під власний хіт. Як це було – дивіться далі.

Танці з зірками 2020 зібрали на паркеті чимало колоритних знаменитостей, серед яких опинилась і розкішна Юлія Саніна, яка не лише неймовірно співає, а й танцює. У першому випуску зірка разом з партнером Дмитром Жуком виконала ча-ча-ча під власну пісню Make-Up. Хоч судді і знайшли, над чим можна попрацювати у номері, поставивши 21 бал. Тим часом глядачі засипали фронтвумен The Hardkiss компліментами, а відео виступу набирає популярності в мережі.

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Юлія Саніна і Дмитро Жук – Ча-ча-ча – Танці з зірками 2020:

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