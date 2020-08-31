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Танці з зірками 2020 випуск 1 онлайн: дивитись відео виступів і результати
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Прем'єра нового сезону проєкту Танці з зірками 2020 відбулась у неділю, 30 серпня, на телеканалі 1+1. Участь у цьогорічному шоу бере 14 пар. Дивіться онлайн відео виступів усіх зіркових учасників та їхніх партнерів.
14 відомих особистостей розпочали 30 серпня боротьбу за перемогу на проєкті "Танці з зірками". У першому випуску майже всі пари показали себе, окрім Дар'ї Петрожицької та Ігоря Гелуненка, у яких виявили коронавірус. Відзначимо, що діагноз COVID підтвердили і в Ольги Фреймут, однак вона вийшла на паркет. Зате глядачі вже встигли обрати для себе фаворитів.
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Нагадаємо, що участь у шоу беруть: Ольга Фреймут, Надія Мейхер, Олег Винник, Тарас Цимбалюк, Санта Дімопулос, Юлія Саніна, Дар'я Петрожицька, Дмитро Танкович, Слава Камінська, Олексій Завгородній, Сергій Танчинець, Арам Арзуманян, Сергій Мельник та Alyona Alyona. Всіх цих зірок глядачі побачать і в другому випуску шоу, адже у прем'єрному випуску нікого не виганяють. Відзначимо, що журі проєкту вже традиційне: Григорій Чапкіс, Влад Яма та Катерина Кухар. А от до ведучих Юрія Горбунова та Тіни Кароль приєдналась Наталія Могилевська, яка вітала зірок на балконі.
Танці з зірками 2020, дивитись 1 випуск онлайн:
Лідером першого випуску стала пара Санти Дімопулос та Макса Леонова, які набрали найбільше балів серед усіх. Але більшість знаменитостей не дозволили собі велику різницю у балах, тож результати першого прямого ефіру виглядають так:
Відзначимо, що у першому випуску пари не лише не покидають шоу, а й глядачі не мають можливості голосувати, але вже у 2 випуску (6 серпня) відкриється лінія для підтримки улюблених зірок.
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