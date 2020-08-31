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Танці з зірками 2020: Санта Дімопулос в образі гарячої монахині підкорила суддів
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Проєкт Танці з зірками 7 не просто стартував, а й отримав лідера першого випуску, який стала розкішна Санта Дімопулос разом з партнером Максом Леоновим. Зіркова пара запалила паркет самбою, змусивши суддів поставити їм найвищі бали.
30 серпня пройшов перший ефір "Танців з зірками" 2020, у якому вже вдалось визначити першого лідера. Найбільше балів від журі, а саме 28, зібрала Санта Дімопулос та Макс Леонов.
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Пара станцювала самбу під пісню Willy William – Ego, викликавши справжній захват і в суддів, і в глядачів. На паркет Санта вийшла в образі монахині, але вже за кілька секунд він змінився на звабливу синю сукню.
Санта Дімопулос і Макс Леонов – Самба – Танці з зірками 2020:
Як розповіла сама колишня солістка ВІАГри, вона дуже вдячна за такі високі бали та теплі слова суддям, а також за підтримку та поради своєму партнеру. На своєму профілі в соцмережі Instagram зірка також пообіцяла тренуватись далі, щоб точно не розчарувати фанатів.
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