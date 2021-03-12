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Юлія Саніна у напівпрозорій сукні позувала в Колумбії (фото)

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Юлія Саніна - фото 1
Юлія Саніна / instagram

Фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна була ведучою одного з випусків тревел-шоу "Орел і Решка. 10 років". Під час зйомок вона вирушила до Колумбії. Ця родина наркобарона Пабло Ескобара.

Зірка відвідала будинок, в якому вбили наркобарона.

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"Здивувало, що на місці вбивства Ескобара не зробили музей або якесь пам'ятне місце. У будь-якій країні на цьому вже б заробляли гроші, водили туристів. Це просто двоповерховий будинок, який після вбивства Ескобара переобладнали в школу іспанської мови", – розповіла співачка в програмі на YouTube.

Також Саніна відвідала могилу Ескобара, яка розташована на кладовищі "Саді Монтесакро" в Ітагуї. "Він похований разом з мамою, татом, іншими родичами і нянею, яку дуже любив. Нещодавно на цю могилу насипали багато каменів, тому що люди відривали плити від надгробків і забирали їх з собою, як сувенір", – додала ведуча.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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