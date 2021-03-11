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Спокуслива Тіна Кароль звела з розуму шанувальників екстремальним декольте

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Українська поп-діва Тіна Кароль часто інтригує своїх підписників новими фото. І від серії свіжих гарячих знімків у спокусливому образі мережа залишилася у захваті.

Так, нове фото Тіни Кароль дуже порадувало фанів співачки своєю відвертістю. Зірка приміряла білизну від українського бренду Мade in zhmileva. Вона красиво уклала волосся, томно прикрила очі і позує в напівтемряві. Артистка прийняла таку позу, що шанувальники змогли легко оцінити її розкішне декольте.

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"А троянда любити його хотіла, але суть загрози – поламати шипи об тіло", – загадково прокоментувала знімки Кароль. Шанувальники Тіни припустили, що це – рядок з її нової пісні і дуже зацікавилися, а також оцінили гарячий кадр зі своєю улюбленицею.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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