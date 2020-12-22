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YOZEFF – Танцюй: слухайте драйвовий трек українського співака
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Якщо ви не можете дочекатися літа – вмикайте новий запальний трек співака YOZEFF. Драйвова пісня "Танцюй" вмить збадьорить та подарує заряд позитивних емоцій на весь день. Насолоджуйтеся новинкою українського співака угорського походження на Радіо МАКСИМУМ!
Співак YOZEFF своєю композицією "Танцюй" хоче дати поштовх слухачам, щоб вони відірвалися від своїх щоденних проблем та разом із ним танцювали у ритмах позитиву.
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"Я не пропоную пісню у якості пігулки від усіх негараздів, але я дуже хочу, щоб люди не піддавались депресіям, не ховались від проблем у чотирьох стінах своїх квартир. Я хочу, щоб у житті кожної людини знайшлося місце для доброго гумору, позитиву та віри у краще. Іншими словами: мої пісні – про нас з вами, про наше сьогодення, про те, що відбувається у нашому житті. Давайте не будемо плакати та шкодувати про минуле, вірмо у майбутнє, танцюймо та співаймо, попри все! Моя музика – для вас. І вона – від душі та щирого серця!", – розповідає YOZEFF.
YOZEFF – Танцюй: слухайте онлайн драйвову композицію українського музиканта
Виконавця YOZEFF можна з легкістю назвати найпозитивнішим артистом вітчизняного шоу-бізнесу, а його пісню "Танцюй" – джерелом гарного настрою. Тож слухайте та запасайтеся позитивними емоціями на цілий тиждень!
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