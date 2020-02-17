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YouTube з'являтимуться оплески: у кого і для чого

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Youtube запустить новий вид монетизації - фото 1
Youtube запустить новий вид монетизації

Платформа YouTube зовсім скоро можна отримати нову функцію оплесків. Щоправда, це не просто прояв захвату. детальніше читайте далі.

Компанія YouTube вирішила, що пора вводити нові способи монетизації, тож зараз тестує анімацію "оплесків". Вона буде відкритою у всіх блогерів, які мають більше як 100 тисяч підписників.

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Саме шанувальники матимуть можливість не просто поставити лайк чи залишити коментар, а й оплатити візуальні оплески. Коштує один такий прояв захвату 2 долари. Взагалі за день можна оцінити так ролики на загальну суму у 500 доларів, а за тиждень – максимум на 2 тисячі доларів.

YouTube з'являтимуться оплески: у кого і для чого - фото 386576

Новенька функція зараз проходить тестування у США, Австралії, Японії, Індії, Бразилії, Мексиці та Новій Зеландії.

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Джерело: ЙОД
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