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ТОП-7 найпопулярніших відео на YouTube за 15 років

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Найпопулярніші відео на YouTube - фото 1
Найпопулярніші відео на YouTube / cnet

У мережі показали відеоролики, які за останні 15 років набрали найбільше переглядів на YouTube. Добірку опублікували з нагоди 15-річчя відеоплатформи.

Так, у 2005 році найпопулярнішим відео серед користувачів був запис тренування футболіста збірної Бразилії Роналдіньо.

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А через рік, у 2006-му, лідером за переглядами став кліп виконавця Джадсона Лайплі – The Evolution of Dance. Цей ролик рекордсменом пробув майже два роки.

У 2008 році користувачі задивилися "до дірок" кліп Girlfriend канадської співачки Авріл Лавін.

Через рік ролик поступився місцем сімейному відео з Британії. Користувачі були в захваті від того, як маленький хлопчик кусає свого брата за палець.

У 2010 пальма першості опинилася у Леді Гага з її Bad Romance. Однак ролик співачки "здувся" після того, як Джастін Бібер випустив Baby. З цією композицією канадський артист протримався в лідерах два роки.

У 2012 році в рекордсмени вибився співак Psy з запальним треком Gangnam Style. Цей рекорд ніхто не міг побити цілих п'ять років.

У 2017 році на п'єдесталі пошани опинилися Луїс Фонсі і Дедді Янкі з кліпом Despacito. Відео набрало неймовірну кількість переглядів – понад шість мільярдів.

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Джерело: newsweek
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